– Ikke hold i trussel mot Norwegian-fly

– Det har blitt framsatt en trussel mot et av våre fly på Oslo Lufthavn, bekrefter Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til NRK ved 22-tiden.

Hun sier at hun ikke kan gi noen ytterligere kommentar.

Kort tid senere melder politiet at de har vurdert at det ikke er hold i trusselen, og oppretter en sak på forholdet.

Mannion-Gibson sier de er lettet:

– Vi er lettet over at politiet har kommet frem til at det ikke var noe hold i trusselen. Ny avgang er nå satt til klokken 22.50.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Ifølge avisen skulle flyet fra Oslo til Stavanger, og en passasjer forteller at ombordstigningen startet som normalt, men at den ble avbrutt og de som hadde gått på kom tilbake.

Avinor melder at flyet nå har avgangstid 22.55, i stedet for den oppsatte tiden, som var 20.30.