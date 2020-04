– Hvor dypt fallet blir, er milliardspørsmålet.

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I 2008 frøs økonomien til is over natten, etter at Lehman Brothers-konkursen skapte frykt for at hele banksystemet skulle kollapse. Seks år senere stupte oljeprisene og sendte oljebransjen i Norge inn i en dyp bølgedal, hvor mange fremdeles ikke har kommet opp igjen.

Og nå – seks år etter oljekrisen – har koronaviruset sendt nye sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Næringslivet sliter, folk blir permitterte og myndighetene kommer med krisepakke på krisepakke for å begrense skadene.

Mens bankene fikk en stor del av skylden for finanskrisen, så har myndighetene i Norge alliert seg med bankene for å få penger ut til bedriftene.

Toppsjef i Danske Bank, Chris Vogelzang, sier til NRK at bankene denne gangen er sterke nok til å være en del av løsningen – ikke problemet.

– Kapitalposisjonene og likviditeten vår er mye sterkere, og risikosystemene våre gjør at vi er mer på ballen. Hvis selskapene i bunn og grunn er sunne, så har vi kapitalen og likviditeten for å kunne hjelpe med å dra dem gjennom krisen.

Milliardsøksmål

Etter finanskrisen ble det krav om at bankene skulle ha større pengereserver, for å tåle utlånstap hvis økonomien skulle gå på en smell. Mislighold av lån vil ikke bli et større problem for banken med det første, sier Vogelzang.

BIDRA: Danske Banks internasjonale sjef, Chris Vogelzang, sier at de er klare til å gi gass for å holde bedrifter i gang: – En sunn økonomi er bra for oss. Foto: Danske Bank

– Det er naturlig at misligholdende øker hvis økonomien går inn i en resesjon. Vi bør være klare for å ta større risiko og bruke reservene våre for å få økonomien på fote så raskt som mulig.

Samtidig som økonomien vakler, etterforskes Danske Bank for hvitvasking av penger gjennom filialen deres i Estland. I kjølvannet av dette er banken saksøkt for milliardbeløp av investorer.

Vogelzang, som tok over etter at tidligere toppsjef måtte gå som følge av hvitvaskingssaken, sier dette ikke begrenser bankens muligheter.

– Vi har veldig god kapitaldekning, og jeg føler ikke noen begrensninger fra når det kommer til å hjelpe våre kunder og aksjonærer. Det er ikke en diskusjon hos oss.

Ulike valg

Vogelzang sier at det er åpenbare forskjeller på hvordan myndighetene har møtt krisen på den medisinske og økonomiske siden i Skandinavia, som er deres kjerneområde.

– Jeg har respekt for alle valgene som er gjort av landenes myndigheter. Alle land er forskjellige og har ulike utfordringer, sier han.

Han trekker frem at det statslederne og sentralbankene brukte måneder på under finanskrisen, nå tar dager.

– Jeg har enorm respekt for hvor hurtig lederne i landene våre, som har Norge, har gjort valg.

Oljesmell

I motsetning til de fleste andre land i verden, sitter Norge på en enorm pengebinge gjennom oljefondet. Men vi får en ekstra smell fra at oljesektoren – som er vår største næring – har fått et kraftig prisfall i fleisen.

Bankens norske sjef, Trond Mellingsæter, sier at det treffer en næring hvor mange fremdeles sliter etter oljekrisen fra 2014 til 2016.

DOBBELTSMELL: I tillegg til oljesmellen, så skaper det kraftige kronekursfallet problemer for norske bedrifter som er avhengig av å kjøpe varer fra utlandet, sier norgessjef for Danske Bank, Trond Mellingsæter. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er ventet at investeringsnivået til olje og gass skal gå noe ned, men det her kan forsterke det ved at oljeselskapene blir enda mer forsiktige.

Selv om oljekrisen kostet flere tusen arbeidsplasser, har endringene den ga trolig dempet fallet i dag. I 2013 kostet det nesten 100 dollar å produsere ett fat olje på norsk sokkel. Prisen er i dag i overkant av 20 dollar fatet.

– Det betyr – alt annet likt – at oljeprisfallet vi har sett i år vil bety at investeringsfallet blir mindre for et gitt oljeprisfall samt at effekten av et gitt investeringsfall på økonomien blir mindre enn i 2014, sier Mellingsæter.

Rentekritikk

For å hjelpe bedrifter og personer som mister inntekter som følge av koronakrisen, kuttet Norges Bank styringsrenten til 0,25 prosent 20 mars.

De fleste bankene – Danske Bank inkludert – varslet etter dette rentekutt til kundene på rundt 0,85 prosentpoeng til kundene, som skulle gjelde fra starten av mai. Dette ble senere fremskyndet til starten av april.

Mellingsæter sier at det tar tid før rentene i pengemarkedet, hvor bankene låner penger, kommer ned.

– Nå har pengemarkedsrenten falt enda mer siden dere satt ned lånerenten. Vil ytterligere fall i pengemarkedsrenten være noe dere ser på når det kommer til lånerenten fremover?

– Ja, det gjør vi. Vi ser selvfølgelig på flere ting, som hva det koster banken å låne penger, og vi ser selvfølgelig på situasjonen i markedet, svarer Mellingsæter.

– Milliardspørsmålet

Under intervjuet med NRK sitter Mellingsæter nesten helt alene på bygget deres i Trondheim. Vogelzang deler bankens hovedkvarter i København med to andre personer denne dagen. Det skjer samtidig som henvendelsene har gått opp på grunn av folk som ønsker avdragsutsettelser og bedrifter som trenger penger.

– At folk jobber hjemmefra gjør situasjonen mer kompleks. Per nå har vi litt under 20.000 ansatte som jobber i systemene våre hjemmefra. Det er en veldig vanskelig situasjon, men det går egentlig veldig bra, sier Vogelzang.

At hverdagen er snudd på hodet og store deler av økonomien er skrudd av på ubestemt tid, gjør det nesten umulig å spå hvor hardt økonomien blir rammet, sier Vogelzang.

– Hvor dypt fallet blir, er milliardspørsmålet.