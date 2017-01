– Hvis Jensen blir frikjent, må noen i Spesialenheten gå

Lier var Eirik Jensens sjef i en periode på 1990-tallet, da Jensen jobbet som spaner.

Han kaller Jensen en «eksepsjonelt dyktig informantbehandler», men skildrer også en mann det ikke bare var enkelt å jobbe med.

– Han er en spesiell politimann. Han er ingen enkel mann å styre, men han var den dyktigste informantbehandleren jeg hadde. Han er usedvanlig dyktig. Så kan man være uenig i mange synspunkter, men det dreier ikke denne saken seg om, sier Lier.

Lier sier han håper Jensen får en rettferdig rettssak.

Leif A. Lier var etterforskningsleder i Oslo politidistrikt på 1990-tallet. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med drapsforsøket på William Nygaard i 1993. Foto: Hansen, Pål R. / NTB scanpix

– Denne saken har blitt veldig betydningsfull for politiet og Spesialenheten. Hvis Jensen blir frikjent, vil det være et så stort nederlag for Spesialenheten at det må få personlige konsekvenser. Da må noen gå, sier Lier.

Han vil ikke ta stilling til skyldspørsmålet, men én av de sentrale påstandene har han ingen tro på.

– Dette Spesialenheten hevder, at han tipset narkotikasmuglere om Tollvesenets aksjoner, finner jeg ikke mulig. Tollvesenet informerer ikke politiet om kommende aksjoner eller tollkontroll. Det har jeg aldri opplevd, sier Lier.

– Jeg stolte på ham

Han får støtte fra sin tidligere sjef, Øyvind Nordgaren, som er kalt inn som vitne.

I episode tre av NRKs podcast «Purk eller skurk» forteller Nordgaren om sjokket da Jensen ble pågrepet.

Øyvind Nordgaren. Foto: NRK

Da Jensen slapp ut etter tre måneders varetekt, tok den tidligere sjefen ham med på hytta en uke. Ifølge Nordgaren for å ivareta ham som menneske.

– Jeg stolte på ham, 100 prosent. Det er ingen tvil om at han var opptatt av hvordan man skulle få resultater, og det gikk mye i dialog, å vite hva som skjedde i miljøet. Han var veldig flink med informanter og kontakter i de innerste miljøene, som var litt rufsete, og som vi virkelig trengte å få opplysninger fra.

– Jensen sier man måtte jobbe litt i gråsonen?

– Jeg vet ikke helt hva han tenker på med gråsone, men han kunne vel være litt ukonvensjonell. Han tok vel noen snarveier hvis det var noe som virkelig brant. Ellers skrev Eirik rapporter som alle andre, i henhold til instruksene. Jeg mente jeg visste hva han holdt på med og hvilke prosjekter han var dypt involvert i, sier Nordgaren.

Lånte Cappelen penger

Nordgaren sier han vet at Jensen har lånt Cappelen penger, og at Jensen hadde et håp om å hjelpe Cappelen ut av rusavhengigheten.

– Selvfølgelig er det ikke vanlig, men så har det ikke vært helt vanlig kontakt mellom Jensen og Cappelen. De har hatt tett dialog, men å låne slike personer penger er ikke vanlig og ikke spesielt smart, sier Nordgaren.