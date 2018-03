– Hvis hun ønsker å nå til topps, så må hun være mer taktisk

– Hvis talen hennes var en indikasjon, kommer til å vi se en Listhaug som har enda færre hemninger enn hva vi har sett tidligere, tror Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidende og forfatter av boka «Kors på halsen – Sannheten om Sylvi Listhaug».

Tidlig tirsdag trakk Sylvi Listhaug seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Frp-politikeren går nå tilbake som stortingsrepresentant, og hun lovet at det ikke kommer til å bli stille fra henne av den grunn.

Lederdebatt

Retorikkprofessor Jens Kjeldsen ved Universitetet i Bergen sier til VG at det er åpenbart i Listhaugs kommunikasjon at hun posisjonerer seg som leder.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier til NRK at han absolutt mener Listhaug har en framtid som enten nestleder eller leder av partiet. Det samme sier Frps fylkesleder Odd Eilert Persen i Finnmark.

– For meg har hun alltid vært dronningen, sier Persen til Dagens Næringsliv.

Konfrontert med disse spekulasjonene på Dagsnytt 18, understreker Siv Jensen at det ikke er en pågående lederdebatt i Frp akkurat nå.

Sylvi Listhaug trakk seg tirsdag som justisminister. Nå går hun tilbake som stortingsrepresentant. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg tenker at hun først og fremst posisjonerer seg som en lederskikkelse for en fløy i Frp, mer enn at hun nødvendigvis styrker seg som en potensiell leder av hele partiet i den måten hun opptrer på, sier Dagsavisens kommentator Hege Ulstein til NRK.

Hun trekker fram at mange i Frp er fornøyd med den jobben Jensen har gjort som partileder, blant annet ved å moderere partiet og gjøre dem mindre konfronterende.

– Må være mer taktisk

BT-kommentator Fischer spår at Listhaug kan komme til å fortsette å være like frittalende på Stortinget, slik enkelte andre Frp-ere også er.

– Samtidig har Listhaug klare lederambisjoner. Hvis det hun ønsker er å gå til topps, må hun nok være mer taktisk enn hva hun har vært så langt, sier Fischer.

Han tror Listhaugs plan for framtida vil bli mer tydelig etter hvert som hun posisjonerer seg på Stortinget og hvilke stil hun velger.

Enn så lenge er det ikke klart hvilken rolle Listhaug kommer til å få framover. Flere kilder avviser overfor VG at Listhaug kommer til å ta over som parlamentarisk leder, mens andre peker på at hun kan gå inn i kommunalkomiteen, som også har ansvar for innvandring.

– Viktig stemme

Listhaugs partifelle og stortingsrepresentant fra Østfold, Ulf Leirstein, sier til NRK at han håper Listhaug ønsker å jobbe videre med de samme fagfeltene som hun har gjort som statsråd.

– Det er viktig for Frp at hun er i en komite der hun kan videreføre nettopp det hun er opptatt av, sier han.

Frps Ulf Leirstein ønsker Sylvi Listhaug velkommen som stortingsrepresentant. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Nettopp det at Listhaug nå kommer tilbake som stortingsrepresentant, mener han er det eneste positive som kom ut av saken.

– Sylvi er en veldig viktig stemme for Frp. Hun har en posisjon blant våre velgere som vi må benytte oss av, fortsetter Leirstein.

Ulike typer makt

Selv om Listhaug selv sier hun ikke kommer til å gå stille i dørene, tror samfunnsøkonom Haakon Riekeles i Civita at det kan bli vanskeligere for henne å få like mye oppmerksomhet framover.

Samfunnsøkonom Haakon Riekeles sier Listhaug har hatt to kilder til makt som statsråd. Foto: Civita

Den avtroppende ministeren har hatt to kilder til makt, skriver han i et innlegg på minerva.no. Den ene er formell makt som statsråd, mens den andre er mediemakt.

– Nå når hun ikke lenger er statsråd må hun skaffe seg oppmerksomhet på en annen måte. Dersom hun sier noe kontroversielt, men det forbigås i stillhet, tyder det på at hun ikke lenger har samme makt, sier Riekeles til NRK.

Definisjonsmakt

Han tror ikke Listhaugs mediemakt forsvinner helt med det første, men det kan bli lettere å avvise det hun sier når det «kun» kommer fra en stortingsrepresentant, ikke en statsråd.

Det blir interessant å se hvilken plattform Sylvi Listhaug får som stortingsrepresentant, sier Dagsavisens kommentator Hege Ulstein. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hege Ulstein sier at det ikke er noen hemmelighet at en stortingsrepresentant har mindre makt enn en statsråd.

– Listhaug har vært opptatt av at hun skal ha definisjonsmakt og bestemme premissene for debattene, og klare å si noe som styrer retningen på en del diskusjoner. Det blir interessant å se om hun får samme plattform fra Stortinget, sier Ulstein.