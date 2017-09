– Høgre trengte å bli røska opp i

– Du kan springe og veksle. Eg held i blada for deg, seier statsminister Erna Solberg (H). Ho gjev frå seg ein 500-lapp til ein =Oslo seljar på Frogner i Oslo, og passar på resten av dei glansa magasina til han kjem tilbake med veksel.

To dagar har gått sidan ho vart attvald som statsminister og Høgre fekk 25 prosent oppslutnad. Solberg har akkurat handla torskefilet og grønsaker til middag, og klaga på ei feilslått vare i kassen.

Mange meiner Erna Solberg sin styrke er at ho er seg sjølv, uansett. Men i 2005 var partiet Høgre i tvil om det var nok.

– Ho var under eit umenneskeleg press

Med ein oppslutnad på 14 prosent var valet for tolv år sidan det dårlegaste for Høgre nokon sinne. Erna Solberg hadde blitt leiar i partiet året før.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som på den tida var leiar i Unge Høgre, skildrar ei krisestemning i partiet.

Torbjørn Røe Isaksen var leiar i Unge Høgre i 2005, og seier også ungdomspartiet diskuterte korvidt Erna Solberg burde halde fram som leiar i Høgre. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Ho var under eit nesten umenneskeleg stort press. Mange ynskja ein annan leiar. Det var jo òg dei som gjekk ut i avisene og sa det, seier Røe Isaksen.

– Kvifor ville ein byte ho ut?

– Det er rart å sjå tilbake på, for mange av dei tinga som er hennar beste eigenskaper i dag, var det ho fekk kritikk for då. Ho var for faktaorientert, ho kunne for mykje om sakene, ho var ikkje showete, og så var det dette evinnelege presset på utsjånaden, seier Røe Isaksen.

Erna Solberg som kommunalminister i 2004. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Lurte du sjølv på om ho var rett leiar for Høgre?

– Ja, då det gjekk som aller verst, med målingar ned på 10 prosent, trur eg alle i Høgre diskuterte dette. Men Erna heldt motet i partiet oppe, og klarte å stake ut ein retning. Det er svært imponerande at ho takla det, seier Isaksen.

LES OGSÅ: – Skal vi aldri slutte å diskutere statsministerens kropp?

LES OGSÅ: Erna-kritikere gjør helomvending

Måtte ut og forsvare Erna

Fleire av Solberg sine støttespelarar i partiet opplevde kritikken mot ho så sterk, at dei såg det naudsynt å gå ut og forsvare ho.

Bent Høie er 2. nestleiar i Høgre. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det var tøffe tider, og Høgre hadde tradisjon for at når det gjekk dårleg så skifta ein leiar. Vi måtte seie til folk at dette er ein leiar vi står ved, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I 2005 var han stortingspolitikar, og jobba tett med Solberg.

– Mange i partiet var frustrerte og misnøgde, og mange var uenige i strategi. Og sjølv om ein jobba for betre resultat så var jo ikkje det gjort over natta. Det tek tid å både utvikle politikk, nå fram til veljarane og få ein tenkning til å setje seg i ein heil partiorganisasjon, seier Høie.

Erna Solberg: – Eg var i tvil

Hovudpersonen sjølv snakkar helst om det som er, ikkje det som har vore. Men vedgår at ho i periodar har tvilt på om ho burde halde fram i leiarjobben.

– Ja, det har eg. Altså, eg har ikkje tvilt på sakene og politikken. Men det kan jo vere at du som person står i vegen for at politikken kjem fram. Det vil einkvar leiar til tider måtte tenkjer over, seier Solberg.

Erna Solberg meiner attval er ei større bragd enn berre å bli vald, fordi folk no signaliserer at dei vil ha meir av politikken hennar. Foto: Jørn Tveter / NRK

Ho viser særskilt til tida opp mot kommunevalet i 2007, to år etter katastrofevalet på 14 prosent. I valkampen heldt ho fram med å snakke om "menneske, ikkje milliardar". Ho breia ut organisasjonen slik at partiet vart sterkare representert over heile landet, og ho var oppteken av å profilere Høgre på meir enn berre skatt og skule.

Valdagen varsla ho resten av partileiinga om at ho ville trekkje seg dersom Høgre igjen gjorde eit dårleg val. Men det skjedde ikkje. Høgre klatra til over 19 prosent oppslutnad. Erna Solberg hadde lukkast med sin strategi.

LES OGSÅ: Erna Solberg om biografien: – Har lært meg til å leve med at folk er opptatt av meg

– For meg var det viktig å vise engasjement for sosiale spørsmål, og det vart nok oppfatta som litt utradisjonelt for ein del Høgre-folk. Dei ville ta eit steg tilbake å analysere ting, heller enn å vise engasjement og kjensler. Og sånn er jo ikkje vi menneske, og det må vi tørre å vise, seier Solberg.

– Du har røska litt opp i partiet?

– Ja, eg trur det var veldig modent for det. Når eit parti seier at utgangspunktet for utvikling er enkeltmenneske, då blir det vanskeleg om ein er mest oppteken av korleis ein organiserer systemet, seier Solberg.

– Korleis har du handtert kritikken du har fått?

– Eg har aldri vore oppteken av dei, men vore oppteken av prosjektet mitt. Eg meiner at hvis du er mest oppteken av kva folk meiner på vegen, og ikkje kva resultat du får, så har du feil fokus som politikar. Då varer du ikkje lenge.

– Men gjer det ingenting med deg?

– Joda, du synes det er leit og dumt og alt mogleg slikt. Men det gjeld å bli ferdig med det òg. Det er jo ein type jobb kor du kan bli veldig sjølvsentrert. Og då må du ha litt evna til å sjå deg sjølv, og sjå spelet og sjå ting utanfrå. Og det trur eg at eg har.

Erna Solberg vert hylla på Høgres Hus valnatta 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Merkar du at det norske folk har blitt meir glad i deg?

– Eg merkar iallefall at det er mange menneske som seier hyggelege ting til meg. Og det er fint når ein i valkamp får klemmer også frå folk som ikkje går rundt med Høgre-genser. Både at dei kjenner nærleiken til at dei kan gje meg ein klem, og fordi dei synes det er hyggeleg å gjere det, seier Solberg.