– I blokka bak der bodde jeg for 25 år siden og skrev noen av tekstene vi skal spille for vår tids Elvis, Eminem, i morgen. Dette er helt vilt, sier Esben «Dansken» Selvig fra «Klovner i kamp».

Han peker på en boligblokk som ligger bare noen titalls meter fra scenen som nå gjøres klar.

BODDE DER: Esben "Dansken" Selvig skrev flere tekster i blokka som ligger like ved scenen. Foto: Ola Hana

Lørdag skal gruppa varme opp for den amerikanske rapperen som kommer til Oslo og Voldsløkka for å spille for 55.000 mennesker, en konsert som ble utsolgt på få minutter da billettene ble lagt ut for salg.

Sist den nå 45 år gamle artisten hadde konsert i Norge, var i 2001, og det skal ha blitt jobbet i ti år for å få ham hit.

Overgår drømmene

– Det er så mange lag av sjukt at Eminem kommer til Tåsen. Det hadde vi ikke trodd da vi vokste opp i dette nabolaget. Dette blir norgeshistoriens største konsert, og i morgen blir Voldsløkka regnet som Norges niende største by, forteller en entusiastisk Selvig et døgn før portene åpner.

Det blir dermed flere mennesker der enn det til vanlig bor i byer som Ålesund og Tønsberg.

FORBEREDELSER: Lørdag står Eminem på en norsk scene for første gang siden 2001. Foto: Ola Hana / NRK

Han sier at det både for ham og resten av «Klovner i kamp» er spesielt å få dele scene med Eminem. – Gatene rundt Voldsløkka er gatene der bandet oppsto, hvor vi ble formet og hvor drømmene våre ble til.

– Når drømmene er så store at de skremmer deg, så er det lett å tenke at det aldri kommer til å skje. Og så vipps, 25 år senere, så får man oppleve sånne ting, som er enda større enn man turte å drømme om den gangen.

KLOVNER I KAMP: Den norske hipp hop-gruppen fra Tåsen i Oslo består av Aslak Hartberg, Esben Selvig (Dansken) og Thomas Gullestad (Fingern). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Solkrem og vann

55.000 mennesker skal inn på området som ligger på Tåsen i Oslo og som også i fjor ble fylt opp. Da sto Marcus og Martinus på scenen og trakk nærmere 35.000 dit. Denne gangen kommer altså enda flere.

TENÅRINGSIDOLENE: I fjor spilte Marcus og Martinus for nærmere 35.000 mennesker på Voldsløkka. Det kommer 20.000 flere på lørdagens konsert med Eminem. Foto: Heiko Junge, Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi er heldige nok til bruke de aller flinkeste i Norge på logistikk, sikkerhet og helsepersonell. Alle har jobbet lenge med dette, og vi har en god plan for å gjennomføre det, sier Peer Osmundsvaag hos arrangøren Atomic Soul.

Han har én oppfordring til de mange tusen som skal på konsert; at de smører seg godt med solkrem og drikker masse vann. Han ber også folk om å være snille med hverandre og følge de beskjedene de får.

Osmundsvaag får støtte for oppfordringen. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt forteller at sola kommer til skinne fra skyfri himmel før og under konserten, og det er meldt mellom 22 og 25 varmegrader.