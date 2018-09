Esben Smistad er konserntillitsvalgt for EL - og IT-forbundet i Telenor. Han sier til NRK at mange ansatte i dag er sjokkert over at Berit Svendsen i dag forlater selskapet, og karakteriserer dagen i dag som "en mørk dag". Foto: Terje Bergersen

I dag ble det klart at Norges-sjef Berit Svendsen i Telenor trekker seg som konserndirektør i Telenor og posisjonen som sjef for Skandinavia.

Samtidig blir det klart at hun forlater konsernet, og at hennes rolle som Norges-sjef og sjef for Skandinavia deles i to.

NRK kunne 14. august fortelle at Telenor-sjef Sigve Brekke har forsøkt å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia, og at hun hadde takket nei til flere jobbtilbud, blant annet fra Dtac.

Styret i Telenor har utnenvt Petter-Børge Furberg som ny direktør etter Svendsen.

LES OGSÅ: Ansatte beklager at Svendsen slutter

Styreleder Gunn Wærsted sier at hun sterkt beklager den uroen som har vært rundt selskapet de siste ukene.

Brekke: – Det er helt feil Du trenger javascript for å se video. Brekke: – Det er helt feil

– Har stukket seg langt

– Sigve har strukket seg langt for å sikre at Berit kunne fortsette som konserndirektør ned base i Oslo. Jeg synes det er trist at Berit har takket nei til de tilbudene hun har fått, og vi skulle gjerne hatt henne med videre, sier Wærsted.

Hun sier at styret det siste halvannet året har jobbet med planer for å gi konserndirektørene en bredere erfaringsbakgrunn, blant annet for å sikre at selskapet har interne kandidater til fremtidige konsernsjefer.

– Det er styrets oppgave mener jeg å ha flest mulig interne kandidater til en rolle som fremtidig konsernsjef, sier hun.

- Svendsen hadde en tidsbegrenset avtale Du trenger javascript for å se video. - Svendsen hadde en tidsbegrenset avtale

– Synd at hun ikke er med videre

– Det er helt feil at jeg har hatt en ønske om å skvise ut Berit Svendsen. Jeg synes det er synd at hun ikke er med videre, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Han sier at han i tillegg til tilbudet som sjef for Telenors virksomhet i Thailand har gitt Svendsen to andre tilbud med base i Oslo, både som clustersjef for Skandinavia, og en annen posisjon utenfor konsernledelsen.

Det har ikke vært noen uenighet om strategien fremover, og det er heller ikke manglende resultater som er årsaken til hennes fratreden ifølge konsernsjefen.

Samtalene har foregått helt siden mars i år, og det har ifølge konsernsjefen vært et mål både når det gjelder Svendsen og andre konserndirektører å få breddet ut erfaringen.

Brekke sier at det er inngått en avslutningsavtale med Svendsen, men går ikke inn på hva denne avslutningsavtalen innebærer.