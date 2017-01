– Har ikke sett tegn til isolasjonsskader hos Breivik

Kise var leder for avdelingen hvor Breivik soner i Skien fengsel frem til våren 2015. Under sin forklaring avviste hun at Breivik var isolasjonsskadet i den perioden.

– Generelt opplevde jeg ham som stabil psykisk, og fysisk har han hatt veldig god helse, sa hun.

Anders Behring Breivik hevdet i sin forklaring torsdag at han hadde tatt skade av fengselsoppholdet allerede da han sonet ved Ila, men dette ble tilbakevist av ansatte ved forvaringsanstalten i dag.

Før Kise tok plass i vitneboksen fortalte fengselslege ved Ila, Bjarne Haukeland, at Breivik har hatt enkelte symptomer, men ikke isolasjonsskader.

Symptomer på isolasjonsskader kan ifølge Haukeland være at innsatte får angst, depresjoner eller hallusinasjoner, men slike symptomer kan oppstå hos andre som ikke soner på SHS, fortalte han.

Haukeland skilte mellom soningsskader og isolasjonsskader, og forklarte at soningsskader kan være at man blir påført fysiske skader.

– Med isolasjonsskader, altså ikke soningsskader, mener vi er noe annet – det er om den innsatte får psykiske symptomer, som angst, depresjon, utvikling av psykose eller andre former for hallusinasjoner – det er hovedtrekkene. Breivik har i perioder hatt noen symptomer, men han har ikke hatt isolasjonsskader.

Haukeland fortalte videre at Breivik i starten virket nedstemt, men at det kunne skyldes brå stopp av inntak av anabole steroider, som han tok i ukene før terrorhandlingen.

Ga moren en klem

Frank Eide, avdelingsleder ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, var den første av i alt åtte vitner som forklarte seg fredag.

Han fortalte at han ikke så noen tegn til at Breivik hadde isolasjonsskader under hans tid i fengselet.

– Måten han svarte og argumenterte på, tydet ikke på skader under hans opphold. Han hadde også jevn, god søvn, meget god romorden, og var opptatt av hvordan han så ut.

Han fortalte videre at ved en anledning gjorde de et unntak fra de strenge reglene for soning ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS). Unntaket ble innvilget like før moren til Breivik døde.

Da fikk hun besøke Breivik uten glassveggen, og de to kunne gi hverandre en klem. Dette er den eneste gangen Breivik har hatt kontakt med andre enn profesjonelle aktører utenfor SHS.