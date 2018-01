– Håper #MeToo er begynnelsen på noe større

Politikere og næringslivstopper samlet seg tirsdag til NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum etter en høst og vinter preget av #MeToo-kampanjen.

– Kampanjen har synliggjort hvor omfattende problemet seksuell trakassering og overgrep faktisk er i alle bransjer, sektorer og samfunnslag. Noe har vært svært omfattende og grovt. Mitt håp er at kampanjen er begynnelsen på noe større, nemlig en varig kulturendring, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hauglie forventer at arbeidet mot trakassering står på dagsorden i alle organisasjoner.

– Jeg tror #MeToo har vært en vekker på norske arbeidsplasser. Jeg opplever at lederne ser hvor stort problemet er og at man har et særlig ansvar. Det er ikke til å leve med at så mange mennesker opplever denne typen atferd, sier Hauglie.

– Må anta at det forekommer

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor sier han er glad for bevisstgjøringen rundt problemene med trakassering.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. Foto: Anders Brekke / NRK

– Dette er noe vi har hatt i Telenors etiske regelverk i lang tid, men det gjør jo også at vi bevisst diskuterer det mer og sørger for at vi har gode varslingsrutiner. Dette er noe alle våre ledere er opptatt av, sier han.

– I et firma med 30.000 ansatte må vi anta at dette forekommer, men bevisstgjøringen har vi tatt tak i. Etiske dilemmaer blir noe annet når man snakker om det og konkretiserer det. Det er viktig å sette tonen fra toppen, sier Brekke.

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil kaller kampanjen positiv og viktig.

– Jeg tror ikke samfunnet er kommet i mål med dette. Alle virksomheter og næringer, inkludert Statoil, må fortsette å jobbe med disse problemstillingene, sier Sætre.

– Alle må føle at de har samme mulighet til å bidra i virksomheten, og da må enhver form for trakassering være helt uakseptabelt. Vi jobber ufortrødent med dette, og griper tak i de sakene vi får, sier han.

Tror på kulturendring

Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Foto: Anders Brekke / NRK

Orkla-styreleder Stein Erik Hagen. Foto: Anders Brekke / NRK

Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass synes kampanjen er en viktig påminnelse.

– Jeg tror oppmerksomheten er betydelig endret, og at det vil påvirke og endre kulturen. Det får frem at det har vært enkelte ukulturer, og viktigheten av at man skal opptre på en skikkelig måte. Det har vi alle et ansvar for å rydde opp i, sier han.

– Det bør jo være selvsagt at alle er opptatt av å opptre på en etisk korrekt måte, men dette er en påminnelse. Det må næringslivet og organisasjonslivet ta med seg.

– Det er veldig bra at det får oppmerksomhet, sier Orkla-styreleder Stein Erik Hagen.