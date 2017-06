– GPS-bruk øker faren for ulykker

Det er Transportøkonomisk institutt som har forsket på båttrafikk, og hva som øker risikoen for ulykker på havet. I undersøkelsen har de kommet frem til at de båtene som tar i bruk navigasjonssystem, har større risiko for å havne i en ulykke.

Forskningsleder Torkel Bjørnskau mener det er flere årsaker til det.

– Det ene kan være at båtene som har GPS, kjører i ukjent farvann der risikoen er større. Men vi tror den viktigste grunnen er at utstyret distraherer føreren. Man blir mer opptatt av å se på kartet enn der man kjører.

Transportøkonomisk institutt mener GPS i båt kan være en farlig distraksjon for båter i full fart. Foto: NRK

Bjørnskau trekker paralleller til bilkjøring, der også distraksjon har blitt en av de viktigste risikofaktorene.

– I dag har vi så mange hjelpemidler som gjør at vi slapper av og mister konsentrasjonen. Det føles nok litt tryggere med en GPS, men når man bruker det mens man kjører, virker den mot sin hensikt.

Forskningsleder Torkel Bjørnskau tror også mobiltelefonen stjeler båtførernes oppmerksomhet på sjøen. Foto: NRK

I fjor omkom 27 mennesker i ulykker til sjøs, men ifølge forskerne er ulykker hvor føreren brukte GPS ofte mindre alvorlige.

– Folk vet ikke hvordan de bruker det

Roger Wattum eier butikken Malfix i Oslo, som selger GPS blant annet til bruk på sjøen. Han tror ikke det er GPS-en i seg selv som har skyld i ulykkene.

– Problemet er at folk ikke vet hvordan de skal bruke utstyret, hvordan de skal lese kartet. Derfor er det viktig at ekspeditørene vet hva de selger.

Han mener dagens utstyr er gode hjelpemidler som det er lett å følge med på.

Kan være feilmargin

Direktøren for nautisk avdeling i Kartverkets sjødivisjon, Gudmund Jønsson, tror også resultatene fra undersøkelsen handler om bruk av utstyret. Han mener det er viktig at båtførere som bruker navigeringssystem følger godt med på terrenget.

– GPS-en og kartet kan ha feilmargin, så hvis man stoler blindt på systemet risikerer man å ikke få med seg virkeligheten utenfor båten.

Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon mener riktig bruk av GPS og navigeringsystem gjør ferdselen på sjøen tryggere. Foto: Kartverket

Han forklarer også at det er viktig å sørge for at kartene er oppdatert, så de viser eventuelle endringer i terrenget. På kartverkets hjemmesider publiseres oppdateringene til kartene hver 14 dag, men det er opp til leverandøren av det enkelte navigeringssystemet hvor ofte de velger å oppdatere sine kart.