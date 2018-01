– Funksjonshemmede får ikke den hjelpen de trenger

– Om morgenen trenger jeg hjelp til å komme opp av sengen, gå på do, åpne sminkepungen eller ta på tannkrem, sier Hannah Lunden.

Hannah Lunden mener kommunen ikke har kompetanse til å vite hva slags hjelp hun trenger. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen.

Hun forteller at hun må ha hjelp til tannpussen og det meste annet. Skriving på skolen, trening, samvær med venner og legging om kvelden. Hun ble lam etter en rideulykke for tre år siden.

Kommunen har gitt henne egen assistent 15 timer i døgnet, men Sunnaas sykehus sier hun trenger hjelp hele døgnet.

Å ha en personlig assistent betyr mye for at Hannah skal kunne leve et mest mulig vanlig liv. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen.

– Ordningen er for å overleve, ikke leve

Nå mener Virke, næringslivets nest største hovedorganisasjon, at mange funksjonshemmede i Norge ikke får den hjelpen de trenger.

De mener mange kommuner overstyrer ordningen med personlige assistenter, såkalt BPA, ved blant annet å gå inn og bestemme hva tildelte timer skal brukes til.

Organisasjonen ULOBA jobber for funksjonshemmede, og tilbyr slik personlig assistanse. De har spurt over 700 av sine medlemmer hva de synes om ordninga, og har funnet ut at:

Hvor mange assistenttimer du får, varierer fra kommune til kommune

Flere kommuner detaljstyrer hva brukerne kan bruke timene til

Mange kommuner gir i hovedsak timer til basisbehov og begrenser assistansetimer til sosialt liv

Stein Johnsen, direktør i Virke Service, mener funnene i undersøkelsen viser at kommunene ikke er nok opptatt av livskvalitet.

– Kommunen kan si at du trenger ikke de og de timene til hobbyene, du trenger ikke gå på kino eller besøke venner. Da blir ordningen ikke for å leve, men for å overleve, mener Johnsen.

– Uheldig og lite verdig

Hva synes du om tilbudet du får fra kommunen i dag?

– Skal jeg være helt ærlig, sier Hannah og ler.

– Jeg er takknemlig for 15 timer i døgnet, men det er ikke nok. Når du skal planlegge timene er det ikke nok kompetanse fra kommunens side til å vite hvor mye hjelp jeg trenger. De har aldri møtt meg eller sett meg, så de går bare ut fra et ark, sier Hannah.

Hannah Lunden sammen med faren, Harald Lunden, som mener staten må få mer ansvar for den hjelpen funksjonshemmede får. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen.

Hva trenger du hjelp til som du ikke får hjelp til?

–Jeg har ikke nattevakt. Hvis jeg må på do om natten, så må jeg ringe mamma. Det er ikke så kult når man er 17 år. Det hadde også vært greit å kunne være ute med venner litt lenger enn klokken 23 en fredag kveld, sier Hannah.

Harald Lunden mener datteren får en lite verdig behandling. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen.

– For oss er det ideelle assistanse i 24 timer. Man må få den vurderingen bort fra kommunalt nivå og over på staten. Hannah er en frisk jente men med en skade. I dag blir assistansen tildelt etter hennes sykelighet, og det er veldig uheldig og lite verdig. Hun har fått tilbud om hjemmesykepleie, men det ikke et egnet verktøy for oss, sier faren til Hannah, Harald Lunden.

I Gjerstad kommune mener de at de gjør nok.

– Kommunen mener det vi har nå, er en tilfredsstillende løsning. Vi har vært i dialog om å prøve å få tilpasset ønsket til Hannah enda bedre, men det er noe hun har takket nei til, sier Inger Løite, ordfører i Gjerstad (Ap).