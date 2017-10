– Frykter tiggere rømmer fra Sverige ved forbud

– Vi frykter at tiggerne rømmer fra Sverige til Norge ved et forbud. Justisministeren er klar for å fremme vårt forslag på nytt dersom vi ser at det er flertall for forslaget i det nye Stortinget. Det sier Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein til NRK.

Blokkert av Sp

Samtidig sier Leirstein at han tror Senterpartiet fortsatt vil blokkere et slikt forslag slik de gjorde sist.

Moderaterna stemte i dag for et forbud mot tigging i Sverige etter en debatt i partiet. Moderaterna som tilsvarer Høyre her i landet vil straffe tiggere med bøter.

Høyre flagget sammen med Frp i forrige stortingsperiode at de ville foreslå et forbud, men så snudde Sp og det er lite trolig at de snur med det første.

Følger med svenskene

Peter Christian Frølich som er Høyres nye justispolitiske talsmann, sier han lever godt med det nåværende regelverket i Norge.

Peter Christian Frølich sier han følger nøye med hva som skjer i Sverige når det gjelder tiggeforbud. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Om svenskene får et forbud , vet vi at bander kan flytte seg raskt over grensen fra Sverige til Norge. Vi holder situasjonen under oppsikt, sier Frølich til NRK.

Os er den siste kommunen i Norge som har innført et tiggeforbud lokalt.

I Bergen er det en ordning der politiet må godkjenne tiggerne før de kan tigge i gatene.

– Denne ordningen fungerer bra nå. I Bergen har vi etter litt famling i begynnelsen fått en mer tydelig politirolle overfor tiggerne, sier Frølich som representerer Hordaland på Stortinget.

Lykkelandet

Det ble et tidsskille for tiggerne i Bergen etter at NRK sendte Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet i vår. Den avdekket et kriminelt nettverk av rumenere som tjener millioner på blant annet menneskehandel, prositusjon og tigging i Bergen.

Mange mente etter å ha sett dokumentaren at et nasjonalt forbud var overmodent i Norge. Opinionen kan bevege seg ytterligere om svenskene innfører et nasjonalt forbud mot tigging neste sommer.