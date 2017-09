– Fraværsgrensa gjør elevene til forsøkskaniner

Da lederne fikk stemme over hvorvidt den mye omtalte fraværsgrensa i skolen skulle beholdes, stemte Unge Høyre og FrpU ja, mens resten stemte nei.

– Fraværsgrensa har vist stor mistillit til elever, lærere og foreldre. Vi ser hva som ikke fungerer. Kjøreopplæring er ikke skulk, og bør inn som gyldig fravær. Forbedringsforslagene blir stemt ned av Ap, Frp og Høyre. Det gjør elevene til forsøkskaniner, sa Ada Arnestad fra Senterungdommen.

Sandra Bruflot i Unge Høyre mener det er viktig å stille krav til elevene.

– Jeg synes ikke det er for mye å forvente. Dette er ikke for de flinkeste elevene. Det er spesielt for gutta, som trenger krav, sier hun.

Vil garantere læreplass

Unge Høyre og AUF var enige om at mangel på fagarbeidere er det største problemet på lang sikt.

– Det er 9000 elever uten læreplass. Mange havner utenfor. Man må tørre å gå foran og garantere læreplass. Vi trenger også flere lærere. Selv de beste lærerne blir dårlige uten tid til å se elevene, sier Ina Libak i AUF.

– Kvalm og sint

Det ble mer ampert da diskusjonen skulle handle om private omsorgstjenester.

– Det gjør meg kvalm og sint at noen tjener penger på de mest sårbare barna vi har her i landet, asylbarn og barnehjemsbarn, sa Andrea Sjøvoll i Sosialistisk Ungdom.

– Er det noe som gjør meg kvalm, er det når venstresida snakker ned til folk som har ofret hus og levebrød på å drive velferd. De har ideologiske skylapper. Jeg er redd for et regjeringsskifte, da får vi dårligere velferd, sa Bjørn Kristian Svendsrud i FrpU til applaus fra salen.

Deltakerne var:

Sandra Bruflot, Unge Høyre

Ina Libak, AUF

Tord Hustveit, Unge Venstre

Linn-Elise Øhn Mehlen, Rød Ungdom

Andrea Sjøvoll, Sosialistisk Ungdom

Bjørn Kristian Svendsrud, FrpU

Ada Johanne Arnestad, Senterungdommen

Anna Serafima Svendsen Kvam, Grønn Ungdom

Ida Lindtveit Røse, KrFU

Da skolevalget ble avholdt tirsdag, ble Ap største parti med en oppslutning på 27,8 prosent. Sammen med SV og Sp ville de fått nok mandater til å danne en flertallsregjering.

Høyre fikk 15,1 prosent av stemmene, og ville fått 61 mandater sammen med Frp og dagens støttepartier.