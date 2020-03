– For tidlig å senke skuldrene

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har 321 personer innlagt på sykehus med koronoavirus. Det er ikke noe markant økning, men trenden gir grunn til en behersket optimisme. Men det er altfor tidlig å senke skuldrene. Vi har nok store mørketall, og det er viktig at tiltakene opprettholdes og at folk ikke slapper av i de tusen hjem, sier Nakstad.

– Vi regner med at det er mange som er smittet som ikke er med i statistikken. Både folk som er syke, og folk som ikke har symptomer, sier Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

Av de 321 som er innlagt, får 97 av disse respiratorbehandling. Det er seks flere enn i går.

Nakstad presiserer at det er viktig å teste mange. Per i dag er det 87891 personer som er testet for covid-19.

Over 4000 registrerte smittede

Ved midnatt var 4226 personer i Norge registrert med påvist covid-19, ifølge meldingssystemet for smittsomme sykdommer. 153 personer med påvist smitte har vært innlagt på intensivenhet. 104 av disse får fortsatt behandling på sykehus.

32 personer har hittil dødd som følge av koronaviruset i Norge.

I helga inngikk helse Sør-Øst avtaler med to norske bedrifter om produksjon av visir til norske helsetjenester for å bøte på utstyrsmangelen. Bestillinga i første omgang ligger på i underkant av 100.000 visir totalt innen 15. april. Første levering kommer denne uka med 10.000 visir.

300.000 nye dagpengesøknader

I løpet av helga økte antallet søknader om dagpenger med 300.000 fra permitterte og arbeidsledige.

– Det er en enorm mengde, og Nav jobber på spreng for å behandle søknadene, men det tar noe tid. Det er tid mange ikke har. Derfor har vi fra i dag av åpent for at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengene, sa justisminister Monica Mæland mandag.

Ordninga gjelder for arbeidstakere, men ikke freelancere og selvstendig næringsdrivende.

– For dem vil det opprettes en ny stønadsordning og i jobber med en annen løsning, la Mæland til.

Regjeringa har også vedtatt å gjøre endringer i bortvisningsreglene, slik at EØS-borgere som skal starte i abreid kan få jobbe i Norge likevel.

– Dette gjelder næringer med kritisk behov for arbeidskraft: Landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleums, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett, sa justisministeren.