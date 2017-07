– For oss berørte kan det føles som det var i går

Berørte og representanter fra det offisielle Norge deltar i dag på minnemarkeringer etter 22. juli-angrepene. Leder i støttegruppa Lisbeth Røyneland, mistet selv en datter på Utøya. Hun sier denne dagen er svært spesiell hvert år.

– For mange har det kanskje gått lang tid, men for mange av oss berørte kan det føles som i går.

– Er denne dagen noe man gruer seg til?

– Begge deler. Jeg personlig går anspent uken før, sier Røyneland.

Hun forteller at hun likevel ser frem til markeringen.

– Jeg ser frem til at navnene blir lest opp. Det er forferdelig tøft å høre på, men det er så godt at de blir husket.

Hun forteller videre at det er viktig å ikke glemme hva de som ble drept stod for, og ta vare på demokratiske prosesser, som er noe av kjernen i AUF.

– En ekstra klem

I Regjeringskvartalet holdt statsminister Erna Solberg og AUF leder Mani Hussaini tale. AUF leder Mani Hussaini sa at for noen kan seks år virke som uendelig lang tid, og for andre kan det føles som det skjedde i går.

– La oss bruke denne dagen på å se etter hverandre. Gi en ekstra klem, en skulder å gråte på, en hånd å holde i. Men vi må også bli flinkere til å gjøre det hver dag hele året, sa han.

STATSMINISTER: Statsminister Erna Solberg holdt tale under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet i dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg sa i sin tale at dagen skal brukes til å minnes ofrene og hedre alle som bidro til å redde liv denne dagen. Hun poengterte også viktigheten av å få på plass minnesteder.

– Vi skal sikre verdige minnesteder, både på Utøyakaia og i regjeringskvartalet.

Videre takket hun AUF og støttegruppen for konstruktive innspill i en vanskelig sak.

– 22. juli og alle ofrene skal ikke gå i glemmeboken. Dere som mistet en av deres kjære, bærer på en sorg som er nesten umulig å fatte.

– Tiden leger ikke alle sår, men tiden kan gjøre smertene mindre, sa hun.