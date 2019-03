– Flyskrekken blir verre av MAX 8-ulykkene

I 20 år jobbet Solveig Grennes som flyvertinne i SAS. Hun har holdt kurs mot flyskrekk i enda flere år.

Selv om mediene nå er fulle av saker om Boeing Max 8-flyene som er satt på bakken, tror Grennes at mange vil sette seg i disse flyene igjen når grunnen til ulykkene er klarlagt.

– Det tar ikke mange dagene før alt er normalt. Så pragmatiske og fornuftige er vi. Vi vil leve livene som vi har levd før. Slik er det etter terrorhendelser også, sier Grennes til NRK.

Hennes erfaring er at folk flest glemmer flyulykker fort.

– Når myndighetene sier flyene er friskmeldt, vil de aller fleste lytte til dette, sier hun.

Men nå står flyene på bakken.

Flyskrekk

FLYVERTINNE OG PSYKOLOG: Solveig Grennes sier hun har en svært rasjonell holdning til det å fly. – Det var som mitt andre hjem, sier hun. Foto: PRIVAT

Siw Birkeland skal egentlig på tur til New York med to søstre og et tantebarn 5. april. Hun har sjekket med Norwegian at flytypen hun skal reise med er Boeing Max 8. Nå håper hun at disse flyene blir stående på bakken. Hun vurderer å avbestille om de setter flyet i trafikk igjen.

– Jeg har flyskrekk, og denne saken gjør det ti ganger verre, sier Birkeland til NRK.

Hun har ikke avbestillingsforsikring.

– Selv om jeg er redd for å fly, klarer jeg å gå inn i et fly. Men da jeg så meldingen om flystyrt, kjente jeg på det. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Nå frykter jeg at disse flyene snart er i lufta igjen. Jeg ønsker først og fremst et annet fly, sier hun.

Norwegian svarer at billetter ikke kan refunderes om man er redd for å fly med denne flytypen.

– Fordi vi ikke vet hvor lenge de forblir ute av drift, kan vi ikke booke om eller refundere billetter gratis så langt frem i tid, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss.

Hun garanterer at flyene ikke kommer i luften før de er trygge.

– Sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først – uansett. Vi kommer ikke til å begynne å operere Boeing 737 Max igjen før vi får klarsignal fra europeiske luftfartsmyndigheter. Og vi vil aldri operere fly dersom vi har noen som helst tvil rundt sikkerheten, sier Næss.

URIX FORKLARER: Flyet som har blitt en hodepine for Boeing

Trente på å sitte i flyseter

Psykolog Solveig Grennes sier de fleste vil slå seg til ro når årsaken til flyulykkene er klarlagt.

– Men flyskrekk handler om en redsel uavhengig av dette. Det er basert på irrasjonelle følelser. Å fly er noe av det sikreste du kan gjøre, men noen er redde likevel. For dem hjelper det ikke med statistikk, sier Grennes.

Hun sier kursene likevel inneholdt kunnskap om sikkerhet om bord i flyene, og en dose statistikk.

– Vi prøvde å lirke det inn, sier Grennes.

Halvparten av kurset handlet om teknisk kunnskap. Den andre halvparten ble brukt til angstdemping.

TO ULYKKER: To fly av typen Boeing 737 MAX har styrtet. Du trenger javascript for å se video. TO ULYKKER: To fly av typen Boeing 737 MAX har styrtet.

Aldri vært tryggere å fly

Kursdeltakerne var inne i hangaren, satt i flyseter, kjente på luktene, hørte på flylydene.

– Vi lærte dem pusteteknikker og jobbet med å bli kvitt katastrofetanker. Vi fløy også sammen. Etter hvert ble det til en reisegruppe, sier Grennes.

I dag jobber hun fortsatt som psykolog, men hun har sluttet å holde kurs.

I likhet med Norwegian fremholder Grennes at flybransjen er ekstremt opptatt av sikkerhet.

Statistikk fra amerikanske Flight Safety Foundation viser at en person som flyr én gang om dagen, må fly i 19.000 år før han eller hun omkommer i en flyulykke.

– For hver gang det oppdages feil eller mangler, så gjøres det umiddelbare tiltak, og det blir tryggere å fly. Det gjøres over hele verden. Det er ganske fascinerende, mener Grennes.

Var i London etter terrorangrep

De siste dagene har Siw Birkeland fått meg seg nesten alt om Boeing Max 8 på nyhetene. En del av henne tenker det er trygt å reise, en annen del føler kvalme og redsel.

Hun innser at mye av redslene er irrasjonell. For da hun dro til London en uke etter terrorangrepene der, tenkte hun annerledes.

– Da sa jeg at det sikkert var det tryggeste tidspunktet å reise på, for da ville det være ekstra mye sikkerhet. Jeg får prøver å tenke det nå også, sier hun.