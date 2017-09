– Flyskattene må brukes til å kutte priser

– Vi må få en dreining av de skattene både flyselskapene og passasjerene betaler til staten i dag, forteller administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Rapporten fra Rambøll laget for flyselskapene, Avinor og NHO Luftfart viser at dersom disse skattene kan pløyes inn i et nytt fond, så kan prisene på biodrivstoff presses ned og vi kan få i gang produksjon av biodrivstoff til fly her i Norge.

Fremst i verden, ikke godt nok

Dag Falk-Petersen Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Oslo lufthavn var den første lufthavnen i verden som tilbød biodrivstoff til fly, forteller konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

I dag fylles alle fly på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn opp med biodrivstoff blandet inn uten at dette koster flyselskapene mer.

Biodrivstoffet som fylles i Norge i dag tilvirkes i USA basert på brukt frityrolje og kommer sjøveien til Skandinavia. Regner en med uslippene knyttet til blant annet transport og produksjon gir dette en utslippsbesparelse på ca 65 prosent, men med produksjon i Norge fra trær vil klimaeffekten bli så høy som 80-90 prosent.

– I dag kan flymotorene tåle en innblanding av biodrivstoff på opptil 50 prosent uten at motorene trenger å justeres særlig, forteller Dag Falk-Petersen i Avinor, så allerede i dag ligger det til rette for store reduksjoner i utslippene fra fly, forklarer han.

Men myndighetene hertil lands er foreløpig ikke med på å legge til rette for en større satsning på dette.

I Storbritannia har myndighetene allerede vedtatt å opprette et fond etter modell av det den norske rapporten skisserer – der flyskattene øremerkes produksjon og lavere pris.

Torbjørn Lote. NHO Foto: Pressebilde / NHO

– Det er på høy tid at vi også her i Norge kommer i gang med dette, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Luftfarten har i dag få alternativer til det fossile drivstoffet. El-fly er i overskuelig fremtid ikke på vingene i kommersiell passasjertrafikk og derfor må en se på andre alternativer som lett kan tas i bruk allerede i dag, mener Dag Falk-Petersen i Avinor.

Råstoffet er rett utenfor døra

Luftfartsbransjen ser for seg at biodrivstoffet lages av råvarer fra norske skoger.

– Vi har mye skog her i landet og vi mener at både resttrevirke og avfall fra treindustrien egner seg ypperlig til dette formålet, mener Falk-Petersen.

– Vi ser ikke for oss at vi skal gå inn for kommersiell hogst til drivstoffproduksjon. På sikt er det også spennende å se på andre alternativer og det er først og fremt i havet at en kan hente råstoff til biodrivstoffproduksjon, men dette er ikke utnyttbart i perioden frem mot 2030, legger han til.