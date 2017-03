– Farlig å svekke vernet til å kunne bruke hijab

I en kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en arbeidsgiver kan nekte en ansatte å bære for eksempel hijab, dersom det er som følge av et generelt forbud mot religiøse, politiske eller filosofiske symboler.

Det har fått Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg til å ta til orde for at norske arbeidsgivere kan forby bruke av religiøse hodeplagg på jobb.

– Det mener jeg burde være selvsagt. Dette har ingenting med diskriminering å gjøre, noe EU-domstolen også slår fast. Retten til å forby et plagg som hijab på arbeidsplassen bør også norske arbeidsgivere ha. Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.

VIL HA LOVENDRING: Erlend Wiborg, arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Farlig

Samfunnsdebattant Maryam Trine Skogen, som selv går med hijab, sier til NRK at hun mener en mulighet til et eventuelt forbud må brukes med omhu.

– I noen situasjoner og yrker kan det være vanskelig, men i de aller fleste yrker så er det absolutt mulig å bruke hijab, sier Skogen.

– Utgangspunktet må være at det er et klesplagg som tilhører en religionsutøvelse som innebærer frihet til å gå kledd som man ønsker å gå kledd. Det må ikke bli en unnskyldning til å gjøre det vanskelig å gå med hijab.

Skogen sier hun synes EU-domstolens avgjørelse skaper en vanskelig situasjon. Hun mener muligheten til et forbud kan medføre at arbeidsgivere som er ute eter økonomisk fortjeneste tenker at muslimer og islam er «dårlig markedsføring».

– Noen tenker kanskje at de tjener mer penger hvis de forbyr dette for å vise at de er imot antatt islamister og sånne ting. Jeg synes det er farlig at man svekker det vernet man har til å kunne bruke det, sier Skogen.

Vil ha betydning for Norge

Wiborg mener den enkelte selv kan få bestemme hvordan man vil gå kledd på fritiden, men at en arbeidsgiver må kunne stille krav i arbeidstiden.

– Hva tenker du om at noen mener dere i Frp bidrar til polarisering ved å si dette?

– Det er jeg helt uenig i. Det at vi sier her at det skal være like regler at hver enkelt arbeidsplass skal kunne vurdere hvordan de vil ha det hos seg det bidrar ikke polarisering.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm påpeker i en uttalelse etter EU-domstolens kjennelse at Norge ikke er direkte bundet av avgjørelsen, men at den vil ha betydning når norsk håndhevingsorganer og domstoler skal behandle lignende saker.

– EU-domstolen slår fast at nøytralitet er et saklig formål, og slik er det også etter norsk rett. Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken, og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier hun i uttalelsen.