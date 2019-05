– Erstatningskravet i Marokko-rettssaken er stort, men hemmelig

Torsdag blir det gjort et nytt forsøk på å starte rettssaken mot de 24 tiltalte i terrorsaken etter drapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24). Saken skal nok en gang settes i den marokkanske byen Salé.

De to kvinnene ble brutalt drept da de forsøkte å ta seg til Nord-Afrikas høyeste punkt, Jbel Toubka,l i Marokko 17. desember i fjor.

Rettssaken skulle opprinnelig ha startet 2. mai, men ble utsatt i to uker på grunn av mangel på forsvarere.

Rettssaken mot 24 tiltalte i byen Salé i Marokko blir forsøkt startet for tredje gang i dag.

Den ble utsatt igjen 16. mai etter at den marokkanske bistandsadvokaten Khaled Fataoui, som representerer den danske familien, krevde at den marokkanske staten skulle være part i rettssaken.

Stort erstatningskrav

Samtidig fremmet han et erstatningskrav for de etterlatte. I et intervju med NRK vil han ikke fortelle om hvor stor summen på erstatningskravet er.

– Jeg har ikke lov til å gå ut med beløpet, men det jeg kan si er at det er stort. Kravet har vi allerede levert til retten, men det er hemmelig, sier han.

Den norske bistandsadvokaten Ragnar Falck Paulsen forteller til NRK at familien ikke ønsker å fremme et erstatningskrav nå.

Ragnar Falck Paulsen er bistandsadvokat for de etterlatte etter drepte Maren Ueland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det vi arbeider med nå er å fremskaffe en marokkansk bistandsadvokat. Vi er allerede i dialog med en advokat, men jeg tror ikke at han er klar til torsdagens rettssak.

– Hva er deres største utfordringer med denne rettssaken?

– Vi vet veldig lite. Det eneste vi får er en kort oppsummering når rettsdagen er over. Vi får en del opplysninger via media, men det er ikke presist nok. Vi skulle ønske at vi fikk vite hvordan rettssaken blir satt opp og hvordan påtalemyndigheten har tenkt å gjennomføre den, men det får vi ikke vite.

Bistandsadvokat Khaled Fataoui representerer de etterlatte etter danske Louisa Vesterager Jespersen.

Ifølge flere kilder NRK har snakket med er det usikkert om rettssaken blir utsatt på nytt.

Bistandsadvokat Khaled Fataoui sier at rettssaken trolig vil være over i oktober.

Planla flere angrep

Ifølge tiltalen hadde de hovedmistenkte, som antas å ha vært inspirert av IS selv om politiets etterforskning ikke har funnet noen direkte kobling til islamistgruppa, tatt seg til fjellområdet noen mil utenfor Marrakech for å drepe turister.

De hovedmistenkte har ifølge avisen selv forklart i avhør at de valgte bort en rekke turister fordi de var i følge med guider eller lokale innbyggere.

Da de fant Ueland og Jespersen ved foten av Toubkal skal to av de drapstiltalte ha utført drapene, mens den tredje filmet den mye omtalte drapsvideoen.

Familien til Maren Ueland (28) i dyp sorg etter drapet