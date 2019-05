– Erna må svare på sosialist-uttalelsen

– Hva synes statsministeren om at regjeringens finansminister vil «knuse de jævla sosialistene», spør Trettebergstuen i et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg.

Hun krever et skriftlig svar fra Solberg. Ordene som Ap-politikeren reagerer på, falt ut av Jensens munn under middagstalen på partiets landsmøte lørdag kveld.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene.

Utrolig drøyt

– Det er utrolig drøyt, og det er tydelig at lavmålet fra Frp og Siv Jensen vil ingen enda ta, sier Trettebergstuen til NRK.

Trettebergstuen, som nylig valgt til leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk, mener det er svært alvorlig at en partileder i Norge og et medlem av Høyre-regjeringen velger en slik retorikk.

– I ytterste konsekvens kan slike uttalelser være med på å legitimere hat og vold, og det må landets statsminister ta sterkt avstand, sier hun.

VIL HA SVAR: Annette Trettebergstuen har sendt inn et skriftlig spørsmål til Solberg, og vil vite hva statsministeren synes Jensens utsagn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jensen: – Beklager

Siv Jensen beklager søndag ettermiddag utsagnet, som hun understreker var spøkefullt ment.

– Dersom noen ble støtt, så vil jeg selvfølgelig beklage. Men jeg tror at dersom de som er støtt hadde vært her i går, så ville de sett sammenhengen, sier Jensen under landsmøtet.

Jensen sier at disse ordene «ble sagt med et glimt i øyet», og at det «tas fullstendig ut av proporsjoner nå».

– Jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere. Jeg har stor respekt for dem, legger hun til.

Frps nyvalgte nestleder Sylvi Listhaug sier at hun ikke ønsker å kommentere saken.

REFSER: Knut Arild Hareide refser Siv Jensen etter at hun sa at partiet skulle «knuse de jævla sosialistene». Arkivfoto: Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hareide ber Jensen trekke tilbake utsagnet

Også KrFs Knut Arild Hareide reagerte sterkt og mener ordene bør trekkes tilbake, melder Dagbladet.

– Jeg skriver i min bok at jeg har stor respekt for Siv Jensen. Hun er en real dame i politikken. Men uttalelsen som kom i går om venstresiden er ikke mye real. Den er ødeleggende for det politiske ordskiftet, skriver Hareide på Facebook.

Han legger til at han mener politikere bør omtale hverandre på en respektfull måte, og han viser til oppropet KS overleverte tidligere i år, som et tiltak mot hat og trusler i politikken.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i regjering med Jensen, er tilfreds med at Frp-lederen beklager ordbruken overfor dem som føler seg støtt, men sier at de likevel bør ta en prat om utsagnet, melder VG.