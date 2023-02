– Ekte techno er krigermusikk

– Jeg tror techno er den nye punken, bare en mildere versjon. Og jeg tror den er her for å bli.

Dette forteller Kent Tonning, kjent som «MRD». Han er en verdenskjent DJ innenfor techno.

Sjangeren opplever for tiden en ny vår, og Tonnings musikk er nå blitt såpass populær at han har sluttet i deltidsjobben sin som veterinærassistent for å begynne å spille techno på heltid.

Vi møter han til en kaffe på Oslovelo, kjent som et samlingspunkt for technomiljøet i Oslo.

Tonning forteller at han har vært på turné hele uken, og har sovet 12 timer før intervjuet. Han har med seg Daffy, en hund som han i likhet med sine tre katter har adoptert.

– Jeg kommer til å savne å jobbe med dyr, men jobben besto stort sett i å vaske dritt, forteller han lattermildt.

Nå kan han fokusere helt på technomusikken.

I Norge er det ikke så mange som vet hvem han er, men i utlandet spiller han på de største utestedene og klubbene i verden.

Blant annet det populære og kjente utestedet Berghain i Berlin.

– Det peaker ganske bra nå. Jeg har aldri opplevd at techno har vært så kjent før nå, forteller Tonning.

– Når man nevnte techno til noen før, så tenkte de gjerne på Scooter. Men nå vet de hva techno er, hvem DJ-ene er og hvilke klubber som er kule. Jeg merker det er blitt en stor greie å komme inn på Berghain, at det er et slags puslespill man må legge sammen for å komme inn der, forteller han.

Tonning har turnert mye i Europa, og han peker særlig på Kyiv som en viktig by for technoen.

Før krigen var Kyiv i ferd med å bli det beste stedet å dra ut for å feste i Europa, mener han.

På høyde med festbyen Berlin.

– Det var den nye byen, på en måte. Det nye Berlin, som de kalte det. Folk var så mye friere, og det var en sånn ny energi som startet i gang der. Det var en helt annen greie, forteller han.

Han tror det er flere grunner til sjangerens plutselige oppblomstring, men peker spesielt på at techno har fått en helt ny aktualitet og klangbunn som følge av krigen i Ukraina.

Lager låt med soldat

– Techno handler om frihet, protest og samhold. Det er blitt en slags folkelig sjanger i Ukraina, et slags symbol på alt de kjemper for, forklarer han.

Tonning samarbeider for tiden på en låt sammen med en venn og DJ i Ukraina, Daniel Detcom.

De møttes i Ukraina før krigen, og har holdt kontakten.

Daniel og Tonning i Ukraina før krigen. Foto: Privat

Han er tidligere blitt omtalt i NRK da han bestemte seg for å ta til våpen mot russerne de første dagene av krigen.

– Meg og Daniel samarbeider om en låt, forteller han.

– Han har tatt med seg den stasjonære PC-en sin inn i krigssonen og laget musikk når han har fri. Jeg har sagt at han må få seg en bærbar.

Daniel er for tiden på sykehus. Etter å ha kjempet mot russerne i elleve måneder, er han nå blitt skadet.

Han forteller at det ikke er alvorlig.

Daniel har kjempet i krigen siden den startet. Før invasjonen laget han techno og organiserte festivaler i Kyiv. Foto: Privat

Krigermusikk

Detcom er enig med Tonning sin idé om at techno er et symbol på de verdiene han kjemper for.

– Ekte techno er krigermusikk. Det har alltid handlet om protest, forteller Daniel. Vi snakker med han fra sykesengen over Instagram.

– Technoen oppsto som protestmusikk mot sosial urett på 80-tallet, forteller han.

Han forklarer at han og Tonning har sendt lydfiler frem og tilbake til hverandre over flere måneder, og at sangen de lager snart er klar.

Viktig arena

Tonning beskriver baren Oslovelo som viktig for technomiljøet i Oslo.

– Jeg liker utestedene Oslovelo og Storgata 26 fordi de tar inn den nye generasjonen technoartister, og de «gatekeeper» ikke.

Det vil si at de ikke prøver å gjøre det til noe eksklusivt og lite inkluderende. Tonning sier fokuset i miljøet bør ligge på å være trygt og inkluderende.

– Det har gjort det nye miljøet sterkere, forteller han.

– Oslovelo er et trygt sted, forteller Mitchell Bridges. Han jobber på Oslovelo og er med på å arrangere flere av technoarrangementene der.

– Flere av miljøene i Oslo er definert av folk som kjenner hverandre, men jeg ville at dette skulle være et sted folk ble kjent uavhengig av hvem de var.

– Den eneste regelen er «respekter menneskene som er her».

– Her kan folk bare komme og prøve noe nytt eller spille et «set» de ikke har spilt før, forteller han.

Bridges forklarer at dette skal være et sted hvor nye folk får prøvd seg og nye ting blir prøvd.

– Jeg har lært mange mennesker å bruke utstyret som skal til for å begynne med DJ-ing. Det handler mest om entusiasme, har du det så skjer resten bare naturlig, sier han.

Boikotter russiske artister

Krigen preger også technomiljøet på andre måter. Det har oppstått en uformell boikott av russiske technoartister i Europa.

– Dersom du booker russiske artister så vet du hva pengene går til, forteller Tonning.

– Noen russiske artister har flyktet fra landet sitt og tatt tydelig avstand fra Putin, og da er det greit. Men man booker ikke russiske technoartister uten å møte kritikk.

Aldri forsvunnet

I dag har techno stor popularitet blant den yngre generasjonen, og artister som Drake og Beyonce har brukt sjangrene i sine albumer.

Musikk og filmanmelder Sandeep Singh mener den elektroninske dansemusikken har eksistert siden 80-tallet, og har aldri forsvunnet.

Sandeep Singh anmelder og snakker om musikk, blant annet i NRK-podkasten Musikkrommet. Foto: NRK

– Det er ikke noe nytt, men i likhet med all musikk kommer sjangrene også i bølger, forteller han.

– Technoen kom for alvor til Europa og spredte seg utover til Berlin og London på 90-tallet og ble værende. Mange som flyttet ut til disse byene tok med seg kulturen tilbake til Norge og spredte den her.

Pandemien påvirket

Singh forteller at pandemien har vært med på å påvirke den vi er og det vi blir interesserte i.

Han forteller at fordi utestedene ble stengt, ble det for mange naturlig å feste utendørs.

Mange begynte å arrangere rave i skogen for å kunne fortsette festingen. Dette sørget for at interessen for techo og house økte, fordi mange som aldri hadde vært borti sjangerne før ble introdusert for dem på denne måten.

– Mange av arrangørene var DJ-er med interesse for house og techno, og da ble det som oftest det som ble spilt ute, forklarer Singh.

Han forteller at mange romantiserer technokulturen og at sjangrene som før var kun forbeholdt en mindre gruppe mennesker, i dag er tilgjengelig for alle.