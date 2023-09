Fredag møtte Solberg pressa for å orientere om Finnes sine aksjehandlar. Omfanget og frekvensen av handlane var langt meir omfattande enn Solberg var klar over sa ho på pressekonferansen fredag.

Statsministerens kontor råda Finnes til å ikkje drive med kortsiktig aksjehandel. Det gjorde han likevel.

– Det har han gjort sjølv om han visste at han ikkje skulle gjere det. Han visste også kvifor han ikkje skulle gjere det.

I 2022 sa Sindre Finnes til Dagens Næringsliv at det vanskelegaste med å vere gift med ein statsminister er å ikkje kunne drive med aksjehandel.

– Ein skikkeleg trader

I lista om blei lagt fram fredag kjem det fram at Finnes hadde 3650 transaksjonar då Solberg var statsminister. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea seier at dette er frykteleg mange handlar.

– Det er bull og bear-instrumentet. Han er ein skikkeleg trader. Eg har vore forvaltar i fleire tiår, og har aldri handla i slike instrument. Eg er nøye på å kjøpe aksjar, og sitte på det. Her er det ganske avansert trading. Han har kjøpt bull, altså eit produkt med høg risiko.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea seier at Finnes har tatt stor risiko i aksjehandelen sin. Foto: Nordea

Espen Henriksen, finansforskar ved BI, seier at Finnes sine handlar ikkje gir mykje meining.

– Læreboka seier at aksjesparing er fornuftig og at dei flest bør ha sparepengane sine i aksjar. Men hyppige kjøp og sal gir ikkje økonomis meining:

– Her er det meir enn ein handel per dag, laurdag, søndag, og heilagdagar inkludert over ein periode på åtte år, og inkludert kjøp- og salsopsjonar. Det er mykje og det gir økonomisk sett fint lite meining.

Lik Huitfeldt-saka

Professor ved NHH, Thore Johnsen seier at det er mykje som er likt mellom saka og den føregåande saka med utanriksministeren.

– Eg trudde at Sindre handla passivt og handla lite. No viser det seg at han har handla minst like intenst med såkalla dagshandel som mannen til utanriksministeren.

Dette er Huitfeldts sak Ekspander/minimer faktaboks Ektemannen til Anniken Huitfeldt (Ap) har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært utenriksminister.

Huitfeldt fikk i sommer nye opplysninger om ektemannens kjøp og salg av aksjer.

Utenriksdepartementet ba derfor lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere saken.

Ifølge lovavdelingen har ikke utenriksministeren oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter. Som leder av Utenriksdepartementet (UD) og som medlem av regjeringen vil hennes manns eierinteresser lett føre til inhabilitet. Hun skulle ha gjort mer for å forhindre at hun havnet i en slik situasjon.

Basert på svaret fra lovavdelingen er det grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker. Derfor legger hun til grunn at hun har vært inhabil i flere saker mens hun har vært utenriksminister, ifølge UD.

Lovavdelingen finner likevel at avgjørelser hun har fattet, både i Utenriksdepartementet og i regjeringen, vil være gyldige fordi hun ikke har hatt kunnskap om ektemannens aksjer, ifølge UD.

Huitfeldt sier hun ønsker full åpenhet og beklager dypt hun har gjort feil vurderinger. (Kilde: Utenriksdepartementet)

Johnsen seier at Solberg burde ha innsikt i dette.

– Dei har ein felles økonomi. Litt innsikt må ho ha i økonomisk aktivitet. Berre ein slik ting som sjølvmelding og skatt. Ho må ha noko av det, men ho har ikkje hatt tid eller interesse av å spørje: kor mykje driv du med?

Thore Johnsen, professor ved NHH, seier at Solberg burde ha innsikt i Finnes sine aksjehandlar. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Og legg til:

– Det får jo vere grenser. Det er nesten fantastisk kor parallelle desse to sakene er, og at dei kjem fram på same tid. Vi får håpe at dette ikkje er noko som også dreier seg om andre.

Morten Kinander, jusprofessor ved Handelshøyskolen BI er eining i at det er mange like trekk mellom sakene til Flem og Finne.

Morten Kinander er jusprofessor ved BI.

– Berre i større omfang. Det er ikkje nødvendigvis ei meir alvorleg sak, det kjem an på om det er snakk om innsideinformasjon eller ikkje. Risikoen for at han har brukt innsideinformasjon, aukar på grunn av omfanget.

Bør Økokrim sjå på saka?

– Dei har i alle fall fått eit dilemma fordi dei sa dei ikkje ville etterforske Huitfeldt. Med tanke på Borten Moe-saka er det kanskje ei forventning om at Økokrim bør gjere noko.