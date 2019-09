Det har aldri vært flere milliardærer på Kapitals liste. Men av totalt 341 er kun 20 kvinner.

– Du må ha flere kvinner på eiersiden hvis det skal bli likestilling, fordi du har mer makt når du eier, når har penger, når du kan kjøpe bedrifter og snu bedrifter, sier investor Hilde Midthjell (59).

Hun er en av tre kvinner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste som ikke har arvet store deler av formuen. Hun står oppført med en formue på 1,25 milliarder kroner.

På listen over landets rikeste dukker den første kvinnen først opp på 22. plass. Det er Margaret B. Garmann som finansmagasinet anslår har en formue på 9 milliarder kroner.

– Veldig mange av dem som er på listen, og særlig kvinnene, har arvet pengene. Det er altfor få kvinner som har skapt egne formuer og det er altfor få kvinner som investerer mye. Det er fortsatt de kvinnene som er på listen og det er for få, sier redaktør og eier av Kapital og Finansavisen, Trygve Hegnar til NRK.

Håper flere kvinner kommer til

Midthjell fikk som 23-åring et agentur på hudpleieprodukter fra Decléor. Deretter bygget hun opp Garmagruppen som leverte hudpleie og kosmetikkprodukter.

Etter å ha solgt selskapet, kjøpte hun seg inn i tekstilbedriften Dale of Norway. Der klarte hun å snu dårlige resultater til gode, før hun solgte det til Altor fra 2017–2018. I dag er hun først og fremst investor.

Selv om Midthjell er enig med Hegnar i at flere kvinner må inn på eiersiden, er hun klar på at det ikke kommer av seg selv.

– Hvis du arver, har du jo mulighet til å kjøpe bedrifter og gjøre ting. Men hvis du ikke arver, må du bygge opp selv og det er en krevende oppgave. Det blir vel forhåpentligvis flere kvinner etter hvert, men foreløpig har det ikke vært så mange som har bygget stort, sier hun.

Her er Norges ti rikeste Ekspandér faktaboks John Fredriksen (75): 114 mrd kroner. Torstein Hagen (76): 60 mrd kroner. Odd Reitan (68): 42,4 mrd kroner. Johan Johannson (52): 40 mrd kroner. Kjell Inge Røkke (60): 35,5 mrd kroner. Ole A. Halvorsen (58): 33,7 mrd kroner. Johan H. Andresen (58): 33 mrd kroner. Arne Wilhelmsen (90): 30,5 mrd kroner. Gustav Witzøe (66): 29,8 mrd kroner. Stein Erik Hagen (63): 28 mrd kroner. Kilde: Kapital.no

«Hjelper å ha kvinner i lederstillinger»

Hun mener det vil være viktig å få flere kvinner i toppstillinger, men tror det er flere ting som vil utgjøre forskjellen.

– Det hjelper å ha kvinner i styrene, det hjelper å ha kvinnelige eiere, det hjelper å ha kvinner i lederstillinger. Har du vært leder er det lettere å starte for deg selv, og da har du kanskje litt mer erfaring, sier hun.

Selv tror hun at grunnen til at det ikke er flere kvinner på eiersiden i dag handler om innstilling og at man må tørre å tenke stort. Hun har selv sett fra tiden som toppleder en tendens at kvinner oftere undervurderer egne ferdigheter.

– Og jeg tror at kvinner kanskje i utgangspunktet ikke undervurderer andre kvinner på samme måte som enkelte menn kan gjøre når det gjelder om hvilke evner de har eller hvor mye kraft de har, sier hun.

Da Hilde Midthjell var bedriftseier og daglig leder i Dale of Norway. Hun solgte bedriften til Altor fra 2017–2018. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Velger leder etter kvalifikasjoner

Hun er imidlertid klar på at hun som bedriftsleder aldri ville ha kvotert inn kvinner til toppstillinger i bedriften.

– Jeg har alltid valgt ledere etter hva jeg mener er best for firmaet, hvilken kandidat som er best. Jeg har nok hatt cirka 50 prosent kvinner og menn i ledergruppene mine, men det er egentlig litt tilfeldig fordi jeg ville valgt en mann hvis jeg mente han var best.

– Du har jo solgt to store bedrifter, og kan vel si at du nå først og fremst er investor, men er du helt ferdig med karrieren din som toppleder?

– Det har jeg ikke bestemt meg for enda, jeg er i tenkeboksen om hva som blir neste skritt, men jeg savner litt å være i action med personal og ansatte. Det er jo gøy og, men samtidig så er det jo krevende. Akkurat nå er jeg i tenkeboksen, så får vi se.