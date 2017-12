– Du må forte deg hvis du skal ta influensavaksine

Det er høysesong for nysing, rennende nese og vondt i hodet.

Forekomsten av influensa vil øke mot jul, men det er trolig ikke før etter nyttår det store utbruddet kommer. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du ønsker å ta influensavaksinen før influensatoppen kommer, så må du raske på.

– Det tar cirka to uker før vaksinen virker optimalt. Det er ikke for sent ennå, men man må forte seg. For nå kommer bølgen i ukene fremover, sier Siri Helene Hauge, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Anbefales for enkelte grupper

Siri Helene Hauge i FHI, sier det begynner å haste med tanke på å ta influensavaksine. Foto: Folkehelseinstituttet

Hun sier at alle kan ta vaksinen, men at Folkehelseinstituttet er mest opptatt av å forhindre alvorlige sykdommer, og at det er derfor er spesifikke grupper som anbefales å ta influensavaksine.

– Det gjelder gravide og eldre over 65 år, men også folk som har hjerte- og karsykdommer lungesykdom, leversvikt eller nyresvikt og diabetes, sier Hauge.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som setter sammen vaksinen to ganger i året. En for den nordlige halvkule, og en for den sørlige.

Det gjøres ved at de samler inn data fra alle verdens land og hjørner på hvilke virus som sirkulerer, så kommer de sammen to ganger i året og bestemmer hvilke virus som skal i vaksinen.

Moderat effekt

Den vaksinen vi har nå ble bestemt i februar i år og sendt i produksjonslinjen når den kommer på høsten her. FHI tror den har moderat til lav effekt.

– Betyr det at man kan velge feil virus og få en vaksine som ikke virker?

– Det er alltid en vurdering man må gjøre. Man setter sammen tre virus og det er ofte god match, men noen ganger vil det dukke opp virus som ikke er i vaksinen, sier Huage.

– Hvor stor er garantien for at årets vaksine hjelper?

– Det vi vet er at årets vaksine er sammensatt av tre virus – to A-virus og ett B. Det er god match på de to A-ene, og ikke så god match på B-viruset, sier Hauge.

– For personer i risikogruppene er det likevel viktig å vaksinere seg. Selv om ikke vaksinen beskytter deg mot sykdom, kan den sørge for at sykdomsforløpet blir mindre alvorlig.