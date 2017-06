– Dramatisk, selv om konsekvensene ikke ble så store nå

– Det er dramatisk, selv om det ser ut til at angrepet ikke har fått så store konsekvenser så langt, sier Torgeir Waterhouse til NRK.

Han er direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT Norge.

Torsdag ble en rekke selskapers datanettverk i blant annet Ukraina, Russland, USA, Tyskland og Danmark tatt av et løsepengevirus.

I Norge er så langt to selskaper med internasjonale forgreininger rammet.

– Hvis vi tenker litt på hvilke aktører som er rammet i dette angrepet; et stort rederi, kraftverk, lufthavn, banker – så er det klart at dette kan få store, dramatiske konsekvenser dersom det rammer hardere. Vi kan risikere at samfunn settes ut av funksjon, sier Waterhouse.

Motivet er trolig å skaffe penger

Waterhouse tror vi kommer til å se mer av slike dataangrep fremover, og sier bevissthet om datasikkerhet i både toppledelse og generelt i befolkningen er avgjørende.

– Det handler mye om å ha systemene sine oppdatert fordi disse virusene utnytter kjente feil. Har du fikset feilene, så har de heller ikke noe å utnytte, helt enkelt.

Ifølge Waterhouse kan man spekulere på hvem som står bak det siste angrepet ut fra at Ukraina ser ut til å være så hardt rammet, men at det samtidig er mye som tyder på at dette virusangrepet dreier seg om å skaffe penger.

– Vi skal ikke undervurdere hva som kan skje når vi vet at så store kriminelle organiserte miljøer ønsker å tjene penger på denne måten, legger han til.

Norcert: – Liten spredning i Norge

– Det er liten spredning i Norge så langt, og det virker som om bedriftene har sikret seg godt, sier Håkon Bergsjø i Norcert, Nasjonal Sikkerhetsmyndighets operasjonssenter.

– Det har rammet to virksomheter med internasjonale forgreninger. Ingen av dem er en del av kritisk infrastruktur.

Også Norcert mener det virker som om motivet for angrepet i denne omgang er penger:

– Men hvem som står bak, kartlegger politiet nå over hele verden, sier Bergsjø.

Han oppfordrer både selskaper og privatpersoner til å gjøre sikkerhetsoppgraderinger på datamaskinene sine og å være litt forsiktig med hva man klikker på av lenker.