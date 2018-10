– Dijon var bare et stoppested for den drapssiktede

Lindén er siktet for drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i Oslo, og ble framstilt for varetektsfengsling i Dijon i Frankrike klokka 14 i dag.

Etter fengslingsmøtet møtte assisterende statsadvokat Pascal Labonne-Collin pressen som sto og ventet utenfor.

Assisterende statsadvokat Pascal Labonne-Collin i Dijon. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– De norske myndighetene har fått beskjed om at de må sende utleveringsdokumentene innen 40 dager til Frankrike. Og etter det vil vi kunne jobbe for å få til en utlevering, sa Labonne-Collin.

Selve utleveringsbegjæringen er nettopp ferdigskrevet hos Oslo-politiet, og skal oversettes til fransk før den går sin gang i systemet, opplyser påtaleansvarlig Christian Hatlo i Oslo-politiet til NRK onsdag.

Har ikke spurt om siktede vil til Norge

Ifølge aktoren har ikke franske myndigheter pratet med 20-åringen om hva som skjedde på Majorstuen i Oslo.

– Det er ikke vårt område, vi er i en utleveringsprosess. Vi har bare forklart for ham at han vil bli stilt for retten i Norge, sier han.

– Vil han til Norge?

– Vi har ikke stilt ham spørsmålet. Akkurat nå er vi i en utleveringsprosess. Vi pågrep ham, vi varetektsfengslet ham fordi han ikke har en adresse i Frankrike, men vi har ikke spurt om han vil reise tilbake, sier Labonne-Collin.

Den drapssikta 20-åringen Makaveli Lindén fremstilles for varefengsling i Frankrike. Du trenger javascript for å se video. Den drapssikta 20-åringen Makaveli Lindén fremstilles for varefengsling i Frankrike.

– Virket ikke som om han hadde en plan

På spørsmål om hvorfor den drapssiktede kom til nettopp Dijon øst i Frankrike, sier statsadvokaten at det bare var et stoppested på en «lang tur».

– Det virket som om han ville dra på en lang reise. Vi tror han ville ta seg sørover. Dijon var siste stoppested for toget og han ble stoppet her. Men han ville ikke nødvendigvis bli her. Det virket ikke som han hadde en plan. Men han har vært stille og sagt lite, sier Labonne-Collin.

Onsdag kom han like etter klokken 13.45 til rettslokalene med håndjern og i følge med fire politimenn. Lindén har på seg en blå skjorte og jeans. Han hadde også en maske for øynene.

– Når møter starter vil vi forklare ham at det er internasjonal utleveringsavtale og at vi vil sette han i varetekt. Deretter går det videre til en dommer som avgjør varetektsspørsmålet, sa til NRK før fengslingsmøtet.

Makaveli Lindén på vei ut av rettslokalene i Dijon. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Voldelig

Lindén ble pågrepet da han kom til den franske byen i går, etter å ha vært internasjonalt etterlyst. Ifølge visepolitimester Olivier Dupas ønsket ikke den siktede å samarbeide med politiet.

– Vi var 11–12 politifolk da vi pågrep ham. På politistasjonen var han voldelig og ikke samarbeidsvillig, sier Dupas til NRK.

Politimannen sier han ikke vet hvor lenge den siktede blir værende i Dijon eller om han vil motsette seg utlevering.

– Men vi følger nøye med på ham. Han er en fare for seg selv og andre, sier Dupas.

Siktede hadde bind for øynene på vei inn i retten. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Kan ta måneder

Politiet jobber nå med utleveringsbegjæringen i Norge, og påtaleansvarlig Christian Hatlo i Oslo-politiet sier at det er en omfattende prosess på gang nå.

– Den må sendes via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Men det er Norge som ber ham utlevert, så han vil bli utlevert til Norge. Det er også avhengig av siktede. Dersom han samtykker, så vil det gå ganske raskt. Hvis han ikke gjør det, så vil det erfaringsmessig ta måneder, sier Hatlo.

Dersom Lindén motsetter seg utlevering, må det ankeprosesser i Frankrike til, før man kommer til en endelig bestemmelse.

– Kan det ende med at han ikke blir utlevert?

– Det skal svært mye til, slik jeg ser denne saken, sier Hatlo.

Lindén vil bli fengslet i Frankrike og ingen fra norsk politi og påtalemyndighet tar del i dette.

Skal reise ned for avhør

Etterforskningen pågår likevel fortsatt for fullt i Norge.

– Vi er interessert i et raskt avhør av ham fra norsk side, men først må utleveringsbegjæringen gå i orden. Da vil vi reise over og få avhørt ham sammen med franske myndigheter, sier Hatlo.

Politiadvokaten sier at politiet i dag jobber med å få avklart når norsk politi kan reise ned og være med på avhør av Lindén.

– Det tar nok noen dager å få avklart det, sier han.