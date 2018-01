– Det skal være trygt for alle å engasjere seg

Det sier Andreas Borud, generalsekretær i Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner til NRK.

– Spesielt ansvar

Organisasjonen mener tillitspersoner med makt har et spesielt ansvar for at unge skal oppleve det som trygt å være medlem i et politisk parti.

– Moderpartiene må jobbe mer for å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet mot medlemmer i sine egne ungdomsparti, sier Borud.

I går fortalte NRK om Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein. Han skal gjentatte ganger ha sendt porno til unge mannlige medlemmer av Fremskrittspartiets ungdom i hjemfylket Østfold. En av mottakerne var 14 år gammel. Saken fikk Leirstein til å bestemme seg for å ta pause fra alle verv.

– Ikke mist engasjementet

– Ta godt tak i de sakene som er varslet til nå og ikke mist det brennende engasjementet i ungdomspartiene.

– Det er helt uakseptabelt det som skjer nå av uønsket seksuell oppmerksomhet.

Andrea Sjøvoll mener det er helt uakseptabelt at det skal forekomme så mye uønsket seksuell oppmerksomhet i ungdomspartiene. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Det sier Sosialistisk Ungdoms Andrea Sjøvoll til NRK etter de mange varslersakene som har versert den siste tiden.

Skjeve maktforhold

Generalsekretæren i landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner er bekymret for maktforhold som utvikler seg feil.

– Vi veit at skjeve maktforhold kan utvikle seg enten det er snakk om stor aldersforskjell, tiltitsverv eller at det er ledere som er forbilder for unge.

– Det øker sannsynligheten for seksuell grenseoverskridende adferd eller at overgrep finner sted, sier Borud.

Lederen i Sosialistisk Ungdom frykter for ungdommens engasjement.

– Hør på de som har varsla og snakk med ungdomspartiene deres, så håper jeg virkelig ikke at de sakene som har vært oppe nå gjør at folk slutter å ha et brennende engasjement for politikk og for å forandre verden, sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom.

Sendt fra Stortinget

Alle de pornografiske e-postene er sendt fra Ulf Leirsteins e-postkonto på Stortinget.

Metadata i e-postene viser at de har passert gjennom Stortingets IP-adresser og epost-servere. NRK har vist metadata i e-postene til eksperter ved NORSIS:

Ulf Leirstein tar pause og stiller alle sine verv i bero etter å ha sendt porno til mindreårig partifelle. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– For meg så ser dette ut som en legitim e-post som kommer fra Ulf Leirstein. Den ser ut som den er sendt via Stortingets godkjente mailservere.

Alt tyder på at dette er legitim e-post, sier IT-sikkerhetsekspert Vidar Sandland ved Norsk Senter for Informasjonssikring (NORSIS) til NRK.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi ga følgende vurdering av Leirsteins handlinger i Dagsnytt 18 i går kveld:

– Det er klart at det er helt uakseptabelt å bruke stortingets epost til å formidle den type budskap. Det har også Leirstein beklaget på det sterkeste, sier han.

