– Det ser ut som de norske utøverne har kjøpt klærne på Black Friday-salg

Det er duket for verdens 23. olympiske vinterleker i Sør Korea. Men det er ikke bare sport og fred på OL-agendaen, også åpningsseremoniens visuelle uttrykk og utøvernes spesialdesignede klær – er temaer for diskusjon.

– Stilrent og kjedelig

Årets dom mot den norske troppens klesstil viser ingen nåde:

– Det kan vel se ut som de har shoppa på XXL på Black Friday. Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende og det er ikke spesielt provoserende, sier motejournalist i Dagsavisen, Sissel Hoffengh til NRK.

STILRENT: De spesialdesignede klærne til den norske troppen får kritikk for å ikke skille seg ut under lekene i Pyeongchang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I OL stiller utøverne i spesialdesignede OL-klær som ofte er gjenstand for omtale. Under sommer OL i 2016 vakte de norske utøverne stor oppsikt med hvite short og fargesprakende jakker i rødt, hvitt og blått. Også den såkalte lyseblå «smurfeluen» fra forrige vinter-OL ble omdiskutert.

IKKE LEKENT NOK: Flaggbærer Emil Hegle Svendsen var Norges flaggbærer kledd i det motejournalistene kaller kjedelig rødt hvitt og blått. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I år valgte Norge en noe mer konservativ stil, med røde boblejakker, blå bukser, og en slags heklet, høy ørevarmer – alt i tradisjonsriktig rødt, hvitt og blått.

Enkelt, stilrent, og skal vi tro motejournalisten: – Litt kjedelig.

– Absolutt veldig folkelig, men vi kunne kostet på å være litt mer gærne. Hvis jeg var designer og fikk lov til å designe en OL-kolleksjon hadde jeg prøvd å være mer leken. Jeg synes det er gøy når man tør å gjøre en eller annen morsom ting innimellom. Slik som Sverige hadde turt denne gangen, sier Hoffengh.

Hun får støtte fra kulturjournalist i Dagbladet, Inger Merete Hobbelstad.

– Norge var litt kjedelig, vi skilte oss ikke ut. Det er ikke så mye å si om oss, sier Hobbelstad til NRK.

GULL: De svenske utøverne skilte seg litt ut under åpningsseremonien med en flaggbærer i gulljakke. Foto: Andreas Hillergren/tt / NTB scanpix

Sveriges flaggbæreren bar en gulljakke, mens de andre svenske utøverne gikk i svart. Det skulle med andre ord ikke så altfor mye til for å skille seg litt ut.

Land som derimot dro det helt ut under fredagens åpningsseremoni var Tonga og Bermuda, med en noe kald utøver i bar overkropp og bastskjørt, og den lille Bermuda-troppen i Bermuda shorts.

BERMUDA SHORTS: Den lille troppen til Bermuda gikk i den velkjente Bermuda shortsen under åpningsseremonien. Foto: Matthias Schrader / AP

LETTKLEDD: Pita Taufatofua deltok som taekwondoutøver i OL i Brasil i 2016. I år er han langrennsutøver for det tropiske øyriket Tonga. Foto: Petr David Josek / AP

– Sør Korea viser at de er fremoverskuende

Hun synes imidlertid Sør Koreas åpningsseremoni viste frem et innovativt land, i tråd med å være en popkulturell inspirator for vestlige land de siste årene.

VISUELT: Sør Korea er kjent for sin visuelle kreativitet og teknologiske innovasjon, det viste de under åpningsseremonien fredag. Foto: Andreas Hillergren/tt / NTB scanpix

– Sør Korea er et stort filmland, de har fantastiske, visuelle filmregissører og de dyktigste på å lage sprakende tablåer. I begynnelsen synes jeg seremonien var litt tam, men det tok seg opp. Da du så en visuell båt ferde over en elv full av planter, fikk de vist frem den visuelle teknologien sin, sier Hobbelstad.

FOREGANGSLAND: Mens OL i Europa er preget av å være bakoverskuende, retter Sør Korea blikket fremover, mener kulturjournalist Inger Merete Hobbelstad. Foto: Alexander Fredriksen / NRK

Store arenaer og bitte små mennesker. Åpningsseremonier i OL er ofte utfordrende å lage uten at det blir en «maurtue» av mennesker, synes Hobbelstad. Kulturjournalisten la imidlertid merke til at Sør Koreas show var fremoverskuende – i tydelig kontrast til London-OL i 2012.

– I London trakk de fram alle de gamle storhetene. James Bond, JK Rowling som leste Petter Pan, Mary Poppins og britisk barnelitteratur. Mens i Sør Korea viser de teknologiske fremskritt, droner, visuelle uttrykk. Dette var en seremoni laget av et land som er rettet fremover, – i motsetning til Europa som ser mye tilbake.

Et freds-OL?

Venner og uvenner samlet under fem ringer. Arrangørenes drøm er at årets vinterleker skal gå inn i historiebøkene som et «freds-OL». Og så langt ser det ut til at drømmen går i oppfyllelse: I siste liten bestemte Nord Korea seg for å stille med utøvere. I tillegg til det fremste symbolet for forsoning – et felles kvinnelag i ishockey.

ETT FLAGG: Delegater fra Nord-Korea var tidlig på plass under åpningsseremonien til vinter-OL på Pyeongchang Olympic Stadium fredag formiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi er alle beveget av dette. Vi er med og vi støtter dere i denne beskjeden om fred, sa Thomas Bach, presidenten for Den internasjonale olympiske komité, under åpningsseremonien.