De fikk blant annet en orientering fra politiet, som kunne bekrefte at en 16 år gammel jente var drept. En 16 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet.

Flere ungdommer holdt rundt hverandre og gråt da de forlot skolen.

– De er veldig sterkt berørt, de som er samlet her i kveld. Først og fremst må vi sørge for at alle har det så godt som råd i en slik vanskelig situasjon, sier rektor Leif Solheim til NRK.

Rektor Leif Solheim ved Vinstra vidaregåande skule Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tøff tid

På vei ut av samlingen, forteller en av elevene at hun visste godt hvem den drepte jenta var.

– Det er tøft. For selv om man ikke kjenner dem, så preger det oss veldig. Det er godt å se at det er et sånt samhold hos ungdommen, sier 18-åringen.

– Det er mange som går en tøff tid i møte nå, sier hun.

Politiet og krimteknikere er på stedet, og Kripos er kobla inn i saken. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

Mye å bearbeide

Lærere og kommunens kriseteam var til stede da elevene var samlet i skolens kantine for å høre på politiet. Vinstra er et lite sted der de fleste ungdommene vet godt hvem alle er.

– Det blir ingen vanlig skoledag i morgen, men vi mener det er viktig at alle kommer og samles i klassene sammen med sin lærer. Da kan de bearbeide tankene, sier rektor Solheim.

Advarer mot rykter

Ordføreren i Nord-Fron i Oppland, Rune Støstad, ber folk i den lille bygda om ikke å spre rykter og spekulasjoner om hvem som er involvert eller hva som har skjedd, skriver lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

.

TRAGISK: Ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad, sier det er en tragisk og vanskelig sak for et lite lokalsamfunn. Foto: Stig Westre / NRK

– Tre familier er berørt. Vi har satt krisestab, som er samlet nå. Vi startet det psykososiale teamet for å gi støtte til dem som trenger det, sier han til NRK.

– Det er en dypt tragisk sak som rammer oss veldig hardt. Her kjenner alle hverandre, og dette kommer til å bli en vanskelig sak for et lite lokalsamfunn som oss, sier Støstad.