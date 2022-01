Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gudrun Gjømle Solbakken (17) er elev ved Elvebakken videregående skole og smiler fra øre til øre.

Det ble nettopp kjent at hun kan møte vennene sine igjen på skolen neste uke.

– Jeg er først og fremst veldig glad. Jeg håpet at de skulle lette på tiltakene nå. At vi kan leve litt normalt igjen, og at vi kan møte vennene våre både på korps og på skolen, sier Solbakken.

Under torsdagens pressekonferanse kom regjeringen med en rekke nye tiltak som gjelder fremover, blant annet at videregående skoler går fra rødt, til grønt nivå.

Hun sier at det betyr alt å kunne få se venner på daglig basis igjen.

– Vi har mistet mye av det sosiale og det har tappet meg for motivasjon. Så jeg ser fram til å bli mer motivert nå.

– Det er jo på skolen livet mitt er, med tanke på det sosiale, og å være med jevnaldrende og få utforske ungdomstilværelsen, forteller Solbakken.

– Det betyr mye

Brage Johansen (17) er glad for å kunne møte kompiser på skolen igjen, men er redd det kommer til å stenge fort igjen. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Jeg er positivt overrasket, sier Brage Johansen (17) som går på Oslo Katedralskole.

– Hva betyr det å få se kompiser igjen?

– Det betyr mye. Det er en del av det sosiale i livet og uten det blir det mye sitting alene, sier han.

Den 13. desember innførte regjeringen en rekke nye koronatiltak for å bremse utbredelsen av omikronvarianten, som siden har blitt dominerende i Norge.

Johansen er i tvil om gleden over de nye tiltakene kommer til å vare.

– Jeg tror at de kan stenge ganske fort igjen, som det har gjort de fleste gangene etter at de har åpnet så fort igjen. Men vi får glede oss så lenge det varer med korpsøvelser og konserter, sier Johansen.

– Utrolig glad for grønt nivå

Hannah Skare Myklebust er leder i elevorganisasjonen i Oslo. Foto: Privat

– Vi i elevorganisasjonen i Oslo er utrolig glad for at både videregående- og ungdomsskole skal drives på grønt nivå, sier, leder i elevorganisasjonen Oslo, Hannah Skare Myklebust.

Hun sier at det har vært en stor belastning psykisk å leve med rødt nivå for elever på videregående skoler, også når det kommer til faglig utbytte.

– Samtidig må vi huske på de elevene som sitter i karantene eller i isolasjon. Når vi tidligere har vært på grønt og gult nivå, så har vi fått tilbakemeldinger fra elever at de føler seg glemt og nedprioritert av skolen sin, sier Myklebust.

– Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen at de prioriterer barn og unge, er du enig i det?

– Ja, det er iallfall et steg i riktig retning.

– Veldig rart

Edvard Thune Kobbenes (17) på Edvard Munch videregående skole. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Hvordan skal du feire?

– Jeg har ikke så mye å feire mellom alle prøvene som kommer, men tror det blir ganske deilig å være på skolen og treffe venner jeg ikke har sett siden sent i fjor, sier Edvard Thune Kobbenes (17) på Edvard Munch videregående skole.

– Pandemien har vært en del av hverdagen din så lenge du har gått på videregående. Hvordan har det vært?

– Det har vert veldig rart. Veldig mye oppturer og nedturer. Det har vært en skygge over tiden min på videregående, sier Kobbnes.