– Det å skulle se folk i øynene og si unnskyld kan være tungt

Lørdag gjorde Trond Giske comeback etter sykemelding da han innledet på stiftelsen av nye Orkland Arbeiderparti.

Et stort presseoppbud ventet Trond Giske på Gjølme lørdag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Tidlig i talen tok Giske opp de mange varslene om seksuell trakassering som har kommet mot ham

Det å skulle komme tilbake etter en sak som har fått stor oppmerksomhet, var blant spørsmålene Erik Skutle og Trond Birkedal fikk da de gjestet i Ukeslutt på NRK lørdag.

– Et sjokk

Skutle, som er vara til Stortinget for Høyre, ble i 2014 siktet for brudd på narkotikaloven. Han trakk seg da fra alle partiverv, og i et avhør innrømmet han å ha røykt hasj ved én anledning.

Erik Skutle forteller hvordan det føltes etter at han ble siktet for å ha røykt hasj. Foto: Ines Zander / NRK

– Det var et voldsomt sjokk, selvfølgelig, sier Skutle på spørsmål om hva som foregikk inne i hodet hans da saken ble kjent.

– Det knyter seg skikkelig i magen og du blir uvel. Der og da ser man ikke noe lys i enden av tunnelen, fortsetter han.

– Faller i grus

Det er en følelse tidligere Fremskrittsparti-politiker Trond Birkedal kjenner seg igjen i.

Trond Birkedal ble i 2012 dømt til fengsel. Saken ble anket til Høyesterett, som forkastet anken. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

– Hele livet ditt faller i grus. Hele identiteten din har vært politikken. Når du er dreven politiker sånn som jeg var da, skjønner du at det er slutt, sier Birkedal.

I 2011 trakk Birkedal seg fra alle verv etter beskyldninger om seksuell omgang med mindreårige og for å ha filmet unge menn i dusjen. I 2012 ble han i lagmannsretten dømt til sju måneders fengsel.

Birkedal, som også hadde vært FpU-leder og ordførerkandidat i Stavanger, sier at han da begynte å tenke på hva han skulle gjøre etter politikken.

Pinlige samtaler

I dag er Skutle student ved Norges Handelshøyskole (NHH), i tillegg til at han fortsatt er vara på Stortinget.

– Jeg synes egentlig at både presse, politikere og folk generelt er ganske rause. Hvis du har beklaget noe på ordentlig, og det du har gjort ikke er kjempealvorlig, får du nye muligheter, sier Skutle.

Det vanskeligste med å skulle komme tilbake, var å ta de pinlige samtalene, forteller han.

– Det å skulle se folk i øynene og si unnskyld kan være tungt. Det er mye skam rundt det, og det er pinlig å ta ukloke valg. Men når man har gjort det er man i gang, fortsetter Skutle.

Livet etter

– Jeg opplever at et godt prinsipp er å skille mellom menneske og handling. Det at vi har gjort dumme eller ulovlige ting betyr ikke at vi er dårlige mennesker. Jeg tror det er ganske stor aksept for det i samfunnet, sier Birkedal.

Birkedal forteller at han tok et valg om å ikke isolere seg.

– Jeg begynte å studere. Da måtte jeg gå inn i klasserom, og jeg visste at alle visste hva jeg hadde gjort. Det var en skam forbundet med det, men man må starte et sted.

Birkedal jobber nå som daglig leder i et byggefirma, og han forteller at han har fått et bedre liv. I 2011 sto han fram som homofil.

– Livet kan bli bra etter en sånn skandale, men der og da virker det veldig mørkt, sier han.