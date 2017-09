– De må for enhver pris ikke bli eksponert

Våren 2015 gikk tre danske menn inn i en pub i Oslo, med mål om å komme tettere på et spesielt miljø. De oppsøkte puben flere ganger over flere måneder og fikk tillit hos to norskeritreisk brødre.

«Vi er et ranslag» skal en av brødrene ha fortalt til danskene, som gjorde skjulte lydopptak.

De tre var undercover-agenter på oppdrag fra norsk politi, sendt for å infiltrere nettverket til Nokas-dømte Metkel Betew. Brødrene var i Betews omgangskrets. Politiet hadde allerede spanet på den yngste av brødrene, mens han var sjåfør for Betew, som nylig var ute av fengsel.

De fikk innpass. I juni fikk en dansk agent i oppdrag å frakte 50 kg hasj fra Nederland til Norge for nettverket, varene ble overlevert 1. juli. I august skulle de frakte 20 kg MDMA. På den måten kunne politiet avdekke bakmennene, smuglerne og mottakerne i det de mener er Betews kriminelle nettverk.

AKTOR: Statsadvokat Alvar Krafft Randa forbereder nå rettssaken som starter 19. september og varer til slutten av desember. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Etterforskningen førte til en stor politiaksjon i «Operasjon Sult». Nå skal 13 menn møte i Oslo tingrett 19. september.

De danske polititjenestemennene er sentrale vitner for flere av tiltalepunktene.

– De har behov for beskyttelse, så enkelt er det bare, sier statsadvokat Alvar Krafft Randa.

Han har bedt retten om å la undercover-agentene vitne anonymt, og heller vitne over telefon.

– De må ikke eksponeres for enhver pris. Det er en ganske bred begrunnelse som ligger bak begjæringen min. Miljøet vi her snakker om, begrunner det, sier Randa.

Straffeprosessloven har en bestemmelse (§130 a) som tillater anonym vitneførsel, særlig for å beskytte vitner i saker mot kriminelle miljø og gjenger. Det er svært sjelden at retten tillater anonyme vitner.

– Dette er en type sak mot et miljø som er midt i kjernen av hva denne lovbestemmelsen skal benyttes til, sier Randa.

– Vi har et behov for å konfrontere dem i retten, sier Vidar Lind Iversen, som forsvarer den yngste av de to brødrene.

Lind Iversen sier agentene ikke har noe å frykte fra 30-åringen, som ikke har tanker om hevn.

– De er sentrale for bevisførselen og bør derfor møte som vitner flest. Vi forstår at politiet ønsker å holde identiteten deres skjult, men det kan ivaretas samtidig som loven følges, sier Metkel Betews forsvarer, Marius O. Dietrichson.

OPERASJON SULT: Her slår politiet inn dørene i en leilighet under aksjonen etter en etterforskning som pågikk i opptil ett år.

Drapsplanene

Politiet skal ha brukt alle virkemiddel for å spane på Metkel Betew, etter at han kom ut fra fengsel høsten 2014. De fulgte med mens Betew møtte Bandidos-profil Lars Harnes, minst 19 ganger. Med virkemiddel som helikopter og lydbom kunne de følge med på samtalene, mens de to møttes i en bakgård på Grünerløkka, på Jordal i Oslo, eller i en kirkegård i Lørenskog.

Den yngste av brødrene i saken, nå 30 år gammel, kjørte Betew til de fleste av disse møtene. Han skal ikke ha deltatt, men satt i bilen og ventet mens Harnes og Betew snakket sammen.

LARS HARNES: Bandidos-profilen Lars Harnes sier han har en annen forklaring på hvorfor han ble pågrepet med skytevåpen og lyddemper ved Imran Sabers hjem. - Det får komme fram i retten, han snakker ikke med politiet, sa forsvarer Øyvind Bratlien da tiltalen kom. Foto: NTB scanpix

Politiet skal ha plukket opp flere samtaler mellom de to, der de snakker om salg av hasj, om «klosser» og varer som er levert. I følge spanerne har de to planlagt å drepe Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i kriminelle miljø.

De skal ha skaffet fjernkontrollen til garasjeanlegget ved Sabers hjem, kartla vanene hans og reiserute til hjemmet hans. Deretter oppsøkte Harnes garasjeanlegget flere ganger, på en stjålet Vespa.

Da Harnes ble pågrepet ved Sabers hjem, 21. juli i 2015, hadde han en Ruger pistol med lyddemper og 10 patroner. Han hadde dekket til kroppen med strømper og teipet igjen åpninger i klær, angivelig for å unngå å sette igjen DNA.

Politiet hadde fraktet Saber i sikkerhet, til Harnes ble pågrepet. Han er tiltalt for drapsplaner og drapsforsøk, samt ulovlig våpenbesittelse. Da politiet ransaket hjemmet hans fant de 291 piller med morfin.

Harnes er ikke tiltalt for innførsel eller oppbevaring av hasj, men forsvarer Øyvind Bratlien sier narkotikaomsetning vil komme opp i retten for hans klient.

– Det kommer til å bli et tema i saken, jeg regner med at det blir en del av bevisførselen. Hvilken betydning det har, eller hvilken sammenheng samtalen har vært i, vil komme fram i retten, sier Bratlien.

Ifølge forsvareren har Harnes en annen forklaring på hva han gjorde, bevæpnet ved Sabers hjem. Harnes vil ikke forklare seg til politiet, ifølge Bratlien.

BETEW OG SABER: Bildet av de to er tatt på Hyperstate i 1998. Metkel Betew ble dømt for hans rolle i Nokas-ranet, mens Imran Saber var kjent som David Toskas finansmann. Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Ransplanene

De to brødrene, på 30 og 35 år, skal ha fortalt de danske undercover-agentene om flere våpen de skaffet.

«De skal brukes på noe stort» skal de ha fortalt danskene. Undercover-agentene ble spurt om de kunne skaffe ammunisjon til våpnene.

En mann i 30-årene, ansatt på Gardermoen lufthavn, tok bilder av at verdier ble lastet av et fly med verditransport. I følge planene skulle de skaffe våpen, skuddsikre vester, masker og to stjålne biler til ranet.

Politiet fant blant annet to automatgevær, en maskinpistol, haglegevær og pistol hos mennene.

Behov for beskyttelse

Terskelen for å tillate at sentrale vitner ikke er fysisk tilstede under rettssaken, er høy. Det er laget unntak i loven for vitner i saker der de har grunn til å frykte for sikkerheten deres. Det gjelder spesielt kriminelle miljø og gjenger.

Statsadvokat Alvar Krafft Randa mener denne saken er et klart eksempel på det, og sier han forventer at undercover-agentene slipper å være fysisk til stede i retten.

– De må for enhver pris ikke bli eksponert. Det er en ganske bred begrunnelse som ligger bak begjæringen, sier statsadvokat Alvar Krafft Randa.

Deres identitet eller nåværende utseende må ikke bli kjent for de tiltalte eller for andre som følger rettssaken, sier Randa.

– Det er begrunnet i miljøet vi her har med å gøre. De har behov for beskyttelse, så enkelt er det bare. Dette miljøet er midt i kjerneområdet for hvilke miljø man skal beskytte vitner mot.

Forsvarer: – Må konfronteres i retten

Politiagentene er helt sentrale for saken til de to tiltalte brødrene, ifølge deres forsvarere. Vidar Lind Iversen, som forsvarer 30-åringen, har motsatt seg at politiagentene kan utspørres over telefon.

– Vi trenger ikke å vite identiteten til undercover-agentene, men vi har ingen forståelse for at de ikke kan møte i retten. Vi har et behov for å konfrontere dem i retten, sier Lind Iversen.

Flere av forsvarsadvokatene har sagt at de ikke ville motsette seg at retten brukte andre virkemidler for å skjule agentenes identitet. De nevner skjermbrett i retten og forkledning av politiagentene som mulige virkemiddel.

Også Metkel Betew sin forsvarer, Marius O. Dietrichson, har bedt retten avvise begjæringen fra statsadvokaten.

FORSVARER: Advokat Vidar Lind Iversen har bedt retten om å avvise statsadvokatens begjæring. - Vi må kunne konfrontere disse vitnene i retten, sier Lind Iversen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– De er sentrale for bevisførselen og bør derfor møte som vitner flest. Vi har ikke bemerkninger mot at retten kan ta skritt for å hindre at identiteten deres blir kjent, men vi er helt avhengige av å kunne utspørre dem foran den dømmende rett, sier Dietrichson.

– Vi har forståelse for at politiet ønsker å holde identiteten deres skjult. Men disse hensyn kan ivaretas samtidig som loven følges, sier Dietrichson.

Politiets metoder blir tema

– Min klient hadde ikke vært tiltalt i dag dersom disse mennene ikke hadde oppsøkt ham på hans arbeidsplass. Han var ikke involvert i kriminalitet på det tidspunktet, sier Lind Iversen.

Advokaten mener politiagentene ikke har noe å frykte fra hans klient, som ikke har tanker om hevn mot mennene.

Advokat Arve Ringsbye forsvarer den eldre broren, en 35-åring. Ringsbye vil ikke kommentere saken før rettssaken starter, men sier at politiets bruk av provokasjon blir et sentralt tema.

– Miljøet vi her har med å gjøre, begrunner behovet for anonym vitneførsel, sier statsadvokat Krafft Randa.

I tillegg ønsker statsadvokaten å hindre at politiagentene ikke kan kobles inn i framtidige saker.

– Dersom de blir eksponert vil deres mulighet for fremtidige etterforskninger bli umulig. De vil forklare seg i retten. Det jeg har bedt om er at de ikke skal inn i retten, sier Randa.

Tingrettsdommeren skal nå ta stilling til aktors begjæring om anonym vitneførsel.

DRAPSLISTE: Politiet har hatt en teori om at Metkel Betew hadde flere personer han ønsket å drepe. Blant annet en venn som han mente hadde tystet på ham, etter Nokas-ranet i 2004. Mannen lever i dag på skjult på adresse. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix