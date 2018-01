– Arbeidarpartiet har bæsja på leggen

Med sterke ord går tidlegare direktør for reiseliv i Hovudorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim, til angrep på leiaren i kvinnenettverket i Arbeidarpartiet, Anniken Huitfeldt, etter varslingssakene i partiet.

– Den største katastrofen dei siste vekene er koplinga mellom maktkamp og varsling. Den har du stått midt oppi Anniken, seier ho.

Ifølgje DN skal Anniken Huitfeldt ha åtvara partifelles mot å bruke rykte om trakassering som ledd i ein maktkamp, før dei første Giske-varsla dukka opp. Dette vart fortalt av anonyme kjelder frå eit møte der partiet diskuterte handtering av slike saker.

– Det er nulltoleranse for å mistenkeleggjere varslarar, der har Arbeidarpartiet bæsja på leggen, seier Solheim.

Huitfeldt reagerer tydeleg;

– Det eg har sagt er at vi ofte har sett at seksuell trakassering kjem opp når det blir snakk om fordeling av maktposisjonar. Det meiner eg er heilt legitimt før ein skal velje ein person til eit verv. Då er det viktig at slike saker vert varsla, det har skjedd i Ap.

– Må reparere varslingstryggleiken

Solheim meiner støyen rundt sakene i Ap kan øydelegge for tilliten varslarane treng, fordi det vert uklart om det er trygt å seie ifrå.

– Det må ein rydde opp i raskt, om ein skal kome seg gjennom dette.

Huitfeldt skyt inn at fleire av varslarane som har stått fram har fortalt at dei har opplevd det trygt å varsle til partiet.

– Mitt hovudbodskap er å oppfordre til varsling, seier ho.

Vart skjenka sprit som 16-årig AUF-ar

«Som 16-årig AUF-er ble jeg skjenket sprit og forsøkt sjekket opp av voksne menn på politiske møter. Det er bare flaks og uflaks som bestemmer hvem som er blitt ofre for ukulturen som har tillatt voksne menn i politikken å jakte på unge jenter helt fram til nå»

skriv Solheim på sin blogg om ein ukultur i Arbeidarpartiet for fleire år sidan.

Også leiar i kvinnenettverket i Oslo Ap gjekk i 2012 ut i Dagsavisen og åtvara mot ein slik kultur i partiet.

Fleire av varslarane har hatt dårlege opplevingar som AUF-medlemmar.

STILLE: Generalsekretær i AUF, Renate Tårnes, seier det ikkje har vore aktuelt for dei å kommentere sakene som har vore omtalt. Foto: Arbeiderpartiet

– Vi har hatt eit auka fokus på å bevisstgjere på dette området i AUF, og snakkar mykje med våre medlemmer om dette. For eksempel på formøter før arrangement, slik at ein kan identifisere og setter grenser for seg sjølv, seier Renate Tårnes, generalsekretær i AUF.

– Men kvifor har det vore så stille frå AUF, når fleire av varslarsakene har omhandla personar som var aktive i ungdomspartiet?

– For oss har det vore viktig at ting har blitt tatt på alvor og å sikre ein god prosess. Dermed har det ikkje vore aktuelt å kommentere.

Andreas Borud, generalsekretær i Landsråd for norske barne- og ungdomsorganisasjonar, seier dei aktivt gir råd til ungdomsparti og andre om trakassering og overgrep. Han trekk fram enkelte faktorar som aukar sjansen for slike hendingar.

– Det vi veit er at alkohol og skeive maktforhold kan auke sjansane for overgrep, også unge i sårbare livssituasjonar, som for eksempel har opplevd slikt tidlegare, er spesielt utsett, seier han.