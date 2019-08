– Ap og Høyre prøver å gjøre hverandre til hovedmotstandere

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt mandag klokken 18. Men det er ikke NRK eller TV 2 som inviterer, det er det partiene selv som gjør.

Høyre og Ap har fått velge ett tema hver og to fellestemaer. I tillegg kan ordstyreren velge en bolk fritt. De forhåndsbestemte temaene er skole, arbeidsliv, klima og eldreomsorg.

Poenget med arrangementet er at begge partiene skal tjene på det, forklarer kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende.

KOMMENTATOR: Morten Myksvoll i Bergens Tidende. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Det er en klassisk ting egentlig, de prøver å få oppmerksomhet, gjøre hverandre til hovedmotstander i valgkampen. Det har andre partier forsøkt tidligere. Ap og Frp i 2009 arrangerte debatter mot hverandre, de tjente begge på det. Akkurat nå er det Ap og Høyre som tjener på det, mener Myksvoll.

Adressa-kommentator er ordstyrer

Myksvoll mener at begge partiene får mer søkelys på egne meninger i en slik duell.

– Velgerne får nødvendigvis ikke med seg at SV eller Sp er enige med Ap om temaer. Ap og Høyre kan i sum tjene på uenigheten. Da vil alle de andre partiene som har like standpunkt som dem, havne i skyggen.

Debatten, som er et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet, skjer på utestedet Blå i Oslo. Produksjonsselskapet Trippel M står for TV-bildene, og ordstyrer er Adresseavisens kommentator Siv Sandvik. Hun har tidligere jobbet i NRK, og blant annet ledet Politisk Kvarter.

Ikke bekymret

– NATURLIG UTVIKLING: Reidun K. Nybø er assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen. Foto: Hans Trygve Holm

Myksvoll bemerker at partilederne også stiller i andre debatter enn sine egne, og at det derfor ikke er noe stort problem. Det samme sier Reidun Nybø, assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen.

– Mitt inntrykk er at partilederne stiller mye opp hos redaktørstyrte medier også, som for eksempel partilederdebatten fra Arendal på NRK. Det kan ikke være sånn at redaktørstyrte medier skal hindre mulighetene som sosiale medier gir, sier Nybø.

Hun mener det viktigste er at arrangørene er tydelig på hva man ser.

– Det som er viktig er at de er tydelige på hvem som er avsender. For dette er ikke det samme som en debatt som arrangeres av NRK eller TV 2. Jeg er ikke i tvil om at debattlederen i Adresseavisen stiller med sin profesjonalitet og vil gjøre en god jobb, men her er det Høyre og Ap som arrangerer, og det må være tydelig for seerne, sier hun.

Rikspolitikerne stjeler showet

Myksvoll sier det ikke er noe nytt at partilederne trekkes fram selv om det er et lokalvalg.

– Det er ikke alltid like lett å vite at det er et lokalvalg som skal være i september, fordi man snakker om temaer som ikke er lokale. Man snakker med folk som er rikspolitikere. Det er ikke alltid at folk som sitter ute i kommunene som skal stemme alltid henger med.