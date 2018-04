– Alt han sa på 80-tallet er like relevant i dag

– Tor Mikkel Wara er en person som er stappfull av kompetanse og som er hardtarbeidende, sa Sandberg da han møtte sin arvtaker i Nydalen.

Sandberg hadde brukt dagen til å se på gamle klipp av Wara på Youtube fra tre tiår tilbake.

– Og alt det han sa på 80-tallet er like relevant i dag, sier Sandberg som nå returnerer til fiskeriministerposten på heltid.

– Som beskjeden trønder kan jeg si; Når det nå skulle bli noen andre enn meg, så var det bare Tor Mikkel som rakk opp, sier Sandberg som hevder at Wara kommer til dekket bord.

– Jeg har utvist alle som skal utvises så langt, så du får begynne med blanke ark.

– Ikke inhabil

– Det er en glede å ta over etter Per og jeg har også jobbet med Sylvi. Det er et veldig ansvarsfullt område og det kjenner jeg på meg, sier Wara.

Han understreket at han tar fatt på jobben på vegne av regjeringen og dens politikk.

Flere har i dag krevd at Wara legger fram kundelista fra sin tid som PR-rådgiver. Hans siste arbeidsgiver First House publiserte i ettermiddag et utdrag av lista på sine nettsider.

– Det er ikke min oppgave å offentliggjøre det. Men i løpet av 25 år i bransjen kan du ta med nesten alt som er i norsk næringsliv. Det er lettere å lage liste over dem jeg ikke har jobbet for, sier Wara som foreløpig ikke ser noen uheldige koblinger med kundeforhold som kan komme i konflitk med ministerposten.

– Nei, men jeg skal selvfølgelig gå gjennom dette når jeg får satt meg inn i departementets arbeidsoppgave. Men jeg har stort sett jobbet med næring og finanspolitikk, og det er ikke naturlige kunder som har hatt justisdepartementet som et naturlig sted å jobbe mot, sier Wara.

– Jeg er klokere

Sist han satt i rikspolitikken var Wara tilhengere av en mer liberal innvandringspolitikk, men sier han og verden har endret seg siden da.

– Ja, det er altså 25 år siden. La oss si det sånn: Jeg var for optimistisk. Utfordringene med innvandring var større enn det jeg trodde den gangen. Jeg er klokere, men virkeligheten har også endret seg. I så måte er det akkurat den samme politikken som regjeringen har stått for, som jeg presenterer nå.

Wara sier man ikke vil se noen endring i politikken med ham som justisminister.

– Sylvi Listhaug fikk jo mye kritikk for retorikken. Kommer vi til å se noen endring i retorikken?

– Jeg er ikke Sylvi Listhaug, så jeg må snakke på min måte. Jeg har min måte å drive retorikk på, den skal være engasjert og god, og så mener jeg at den må være saklig og ansvarlig, sier Wara.