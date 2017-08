– Alle studentar må ut i praksis

UT I JOBB: NHO-sjef Kristin Skogen Lund (t.v.) vil at alle studentar skal gjera få same tilbod som student Kari Ranheim Lomen og få studiepoenggivande arbeidslivspraksis. Her saman med prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo.

Foto: Bjørn Atle Gildestad