– 500.000 nordmenn uten røykvarsling

Gabrielle Christensen og moren var så lei av at brannvarsleren gikk under matlaging, at de fjernet den. En kveld Gabrielle var alene hjemme, begynte det å brenne.

– Jeg satt på soverommet og snakket med en venninne i telefonen. Så stormet det plutselig en røykdykker inn og ropte "Ut, ut, ut! Med en gang!"

Morens soverom vegg-i-vegg stod i full fyr.

SATT I TELEFONEN MENS DET BRANT: Gabrielle merket ikke brannen før en røykdykker stormet inn. Dette bildet er tatt på ett av soverommene på hovedbrannstasjonen i Oslo. Foto: Jane Rasmussen / NRK

Livsfarlig varslingsmangel

Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten fungerende røykvarsling. Enten fordi den ikke virker, eller fordi den ikke finnes. I en pressemelding beskriver Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap et dystert bilde av situasjonen i norske hjem.

Siden år 2000 har 1004 mennesker mistet livet i brann. Desember er den verste dødsbrann-måneden.

DSB anslår at så mange som 500.000 nordmenn mangler fungerende røykvarsling i hjemmene sine.

– Når en brann oppstår har du kun minutter på deg til å komme deg ut av huset, så vær sikker på at du kan høre røykvarsleren i hele huset, skriver Cecilie Daae i DSB i pressemeldingen.

DIREKTØR I DSB: Cecilie Daae Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mest utsatt er eldre, pleietrengende, rusmisbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne.

Skal høres i alle oppholdsrom

Alle er lovpålagt å ha en røykvarsler i hver etasje. Den skal høres i alle soverom og oppholdsrom, selv med lukkede dører. Det er også en fordel at de er koplet sammen, slik at alle varslerne piper samtidig uavhengig av hvor det brenner. Og så må du huske å teste den jevnlig.

1. desember er den årlige Røykvarslerdagen. Alle anbefales å bruke denne dagen til å bytte batteri i varsleren.

– Det var så stille i leiligheten

Røykdykker Anders var på jobb i Oslo brann- og redningsetat i april i år, da de ble varslet om brannen i leiligheten der Gabrielle og moren bodde. Klokken var rundt sju på kvelden. Flammer og røyk stod ut av vinduet.

– Jeg husker godt hvor stille det var. Ofte er det mye støy, det er røykvarslere og kaos. Her var det helt stille.

Han reagerte også på at døren var ulåst. Her var det folk. De tok seg inn i leiligheten, og gikk først til rommet det brant i. Morens soverom. Det stod i full fyr, men moren var ikke hjemme. Han gikk videre inn på Gabrielles rom, og der satt hun og snakket i telefonen med en venninne – som om ingenting skjedde.

– Du kunne ha vært død nå

Gabrielle fikk slengt en dyne rundt seg, ble fraktet ut av leiligheten og rett inn i en ventende ambulanse.

– Den verste opplevelsen var da jeg lå i ambulansen og spurte: «Kunne dette ha vært farlig?» Og så ser de dumt på meg og sier: «Om det kunne ha vært farlig? Det var farlig. Du kunne ha vært død nå.»

GABRIELLE MØTER SIN REDNINGSMANN: – Tusen takk. Foto: Jane Rasmussen / NRK

Nå har hun lært:

– Vi føler oss dumme som ikke hadde røykvarsler, men heldigvis gikk det bra. Jeg vil ikke anbefale andre å satse på den samme flaksen. Alle kan ikke ha så mye flaks som jeg hadde, sier hun.