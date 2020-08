– Dette handler ikke om hvor lang tid det har gått, men om hvor lite Trond Giske har gjort for å forsone, sier Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, til VG.

I oppropet skriver Ap-politikerne at de mener tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske ikke bør få ny tillit for å bekle fremtredende verv i partiet. Dette er en reaksjon på at en enstemmig valgkomité har innstilt Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

De ber fylkeslaget velge en annen enn Giske når ny fylkesleder skal velges i helgen.

I oppropet heter det blant annet:

«Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp.»

Ifølge de som har signert oppropet, handler Giske-saken nå om Arbeiderpartiets troverdighet på likestilling, kvinnepolitikk og hva som blir akseptert i partiet.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen. Det handler om hvor viktig for oss det er å understreke at dette skal være et parti som skal være trygt for alle – også unge jenter.»

Trond Giske opplyser i en SMS til NRK at han ikke har noen kommentar til saken.

Ap-topp: – Folkevalgte kan ikke stemme på eget parti

Fire av Arbeiderpartiets nær 50 stortingsrepresentanter har skrevet under oppropet. Blant dem er Tuva Moflag.

I Politisk kvarter på NRK P2 torsdag morgen sa hun at det var på tide for partiet å stille seg ordentlig bak de unge kvinnene som har varslet om seksuell trakassering og uønsket atferd internt.

– Jeg har snakket med medlemmer som sier at jeg er tillitsvalgt lokalt, jeg er folkevalgt, men jeg vet ikke om jeg kan stemme på mitt eget parti ved neste høsts valg. Vi har medlemmer som sier de vurderer medlemskapet sitt, at de kanskje ikke kan være medlemmer lenger, og vi har medlemmer som sier at de ikke ser det naturlig å delta i valgkampen neste år om vi ikke tar et skikkelig oppgjør med #metoo, sier Moflag.

Om Giskes kandidatur som fylkesleder, sier stortingsrepresentanten dette:

– Jeg mener tilliten (til Giske, red.anm.) ikke er tilbake, og vi ser at mange er enig med meg. Vi ser reaksjoner fra både velgere og medlemmer som sier at den tilliten ikke er tilbake, sier Moflag før hun avslutter:

– Det er Trøndelag som skal ta dette valget, men det skjer ikke i et vakuum. Vi har både muligheten og ansvaret for å fortelle hvilke konsekvenser dette får for Arbeiderpartiet andre steder. Jeg sier dette av hensyn til partiet, og fordi jeg ønsker at vi skal vinne valget neste høst.

KRITISK: Tuva Moflag ber Trøndelag Ap velge en annen leder enn Trond Giske. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

AUF-ere til frontalangrep på Giske

Oppropet er bare én av flere reaksjoner på innstillingen av Trond Giske som fylkesleder i Trøndelag Ap torsdag.

I morges gikk tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, hardt ut mot både Giske og partikulturen i Trøndelag Ap.

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sa hun i Politisk kvarter i NRK P2.

I et innlegg på Trøndedebatt onsdag, skrev Reitan blant annet at AUF i Trondheim gjennom hele hennes tid hadde møter der de ba medlemmene unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, før de ble bedt om å velge de samme mennene til ledende verv i partiet.

Hun fikk støtte av Fatima Almanea, tidligere nestleder i Nord-Trøndelag AUF med toppverv i Trøndelag Ap, nå kommunestyrerepresentant i studiepermisjon for Ap i Verdal.

– Jeg vil ikke anbefale noen å gå inn i Trøndelag AUF eller Trøndelag Ap, før det er ryddet opp i ukulturen. Men jeg har ikke sett noen tegn på at kulturen har endret seg, heller tvert imot. Jeg har et inntrykk av at ting har blitt verre.

Torsdag morgen kom det også et nytt debattinnlegg i Trønderdebatt. Dette er skrevet av tidligere bystyremedlem Synne Bendal i Trondheim.

Hun skriver blant annet:

«Jeg burde sagt fra da jeg var 16, og da jeg var 17, 18 og 19. Egentlig burde jeg sagt fra hvert år fra jeg begynte i AUF i Trondheim som 16-åring til jeg takket for meg i bystyret omtrent ti år senere (...)

Jeg husker hvor lite som skulle til for at jenter som var «inne» plutselig ble snakket negativt om. De som før hadde vært dyktige, smarte og viktige var omtrent over natta blitt vanskelige, og fikk plutselig ikke lenger invitasjon til de uformelle stedene hvor de virkelige diskusjonene fant sted.»

Arbeiderpartiet konkluderte i begynnelsen av 2018 med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Etter å ha gått gjennom flere varsler mot Giske, konkluderte partiet i januar 2018 med at nestlederen hadde brutt parti-retningslinjene mot seksuell trakassering.

Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mente partiet sin konklusjon om brudd på retningslinjene burde omgjøres.