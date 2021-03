905 nye smittetilfeller i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

905 personer testet positivt for koronaviruset i Norge siste døgn. Det er 215 flere enn samme dag forrige uke og 220 flere enn dagen før, da tallet var 685 smittede.

Det høyeste smittetallet i Norge som har blitt registrert i Norge var natt til 6. januar, med 930 smittede på et døgn.

Gårsdagens smittetall føyer seg inn som det nest høyeste døgntallet til nå.

Fredag ble det høyeste smittetallet noensinne registrert i Oslo med 352 tilfeller. Forrige gang det skjedde var 4. mars, da 310 personer fikk påvist smitte i løpet av ett døgn.

– Denne uken har vi dessverre sett smitterekorder, men Oslo-folk tester seg nå så mye at vi også har mange dager med testrekorder, sa helsebyråd Robert Steen til NRK.

Fram til nå har det bitt uført 4,1 millioner koronatester i Norge.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.763 nye smittetilfeller. Totalt har 78.946 personer i Norge fått bekreftet positivt test på koronaviruset siden pandemien startet. Det viser tall fra meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det tar i gjennomsnitt ett til to døgn fra et prøvesvar blir klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det kan medføre at tallene ikke alltid reflekterer det reelle antall smittede.

159 innlagt på sykehus fredag

159 koronapasienter var innlagt på sykehus fredag. Det var like mange som dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. 63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år.

I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

18.000 vaksiner til Oslo neste uke

I alt 443.696 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 246.961 har fått andre dose og er dermed fullvaksinerte.

Til uken får Oslo 13.100 ekstra Moderna-doser, og i tillegg er det ventet at de vil få 5.076 Pfizer-doser.

Disse skal brukes til vaksinering av aldersgruppen 75–85 i noen bydeler i Oslo, opplyser helsebyråd Robert Steen til VG.

Tidligere denne uken anslo FHI at de fleste over 65 år ville være vaksinert innen midten av mai.

Men det var før det kjent at Norge ville få opptil en million færre vaksinedoser fra AstraZeneca, noe som vil kunne forsinke vaksinasjonsprogrammet.

I tillegg ble vaksinasjon med AstraZeneca ble stoppet i Danmark for å undersøke om den kan ha sammenheng med tilfeller av blodpropp.

Norge fulgte etter fordi de vil undersøke meldinger om bivirkninger som har kommet også her.

Fredag kom meldingen om at en kvinne i 30-åra er død, ti dager etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca.

Ifølge FHI er 121.820 personer så langt blitt registrert som vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Per 9. mars var det mottatt 885 meldinger om mistenkte bivirkninger, hvorav 31 var alvorlige og 854 var lite alvorlige.

Det er ikke meldt om hendelser med dødelig utfall tidligere.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) sa fredag at kraftig allergisk reaksjon er lagt til på EUs liste over mulige bivirkninger fra AstraZeneca.

Verdens helseorganisasjon mener det ikke er grunn til å stoppe vaksineringen og sier AstraZeneca er en utmerket vaksine.

AstraZeneca selv sier at vaksinen ikke gir høyere risiko for blodpropp.