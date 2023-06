Tidligere Frp-leder og finansminister Siv Jensen fester redningsvesten og reiser ut på fjorden som bader i sol.

Jobben hennes er å holde sikkerheten til sjøs flytende, men hun savner et større engasjement og flere tiltak fra regjeringen.

– Vi må gå fra ord til handling, vi trenger en nullvisjon, som i trafikken. Vi trenger tiltak, en handlingsplan og bedre statistikk. Nå er det mye snakk, og lite som skjer. Tiden går, og folk drukner, sier Jensen, som er daglig leder i organisasjonen Flyte, til NRK.

118 personer omkom i trafikken i fjor, en kraftig nedgang fra 310 i 2002, det året Stortinget innførte en nullvisjon for trafikken.

Ifølge Flyte dør det i snitt 93 mennesker årlig etter drukning i Norge.

Siv Jensen vil ha like stor satsning mot drukningsdød som trafikkdød. Foto: Heiko Junge / NTB

Uklart ansvar

Jensen mener statistikken har store svakheter, og at mørketallene kan være store. Hun ønsker bedre samarbeid og koordinering på flere områder.

Hvilket departement har det overordnede ansvaret? NRK har vært i kontakt med flere, og ansvarsområdene er stykket opp og fordelt flere steder på dekk.

Jensen ber én statsråd overta roret.

– Jeg har selv sittet i regjeringen, og vet at hvis ikke én statsråd har alt ansvaret, så skjer det ikke noe.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at forebyggingsansvaret er fordelt.

– Flere statsråder har hatt møte med Flyte, og regjeringen kjenner til deres engasjement for en nullvisjon for drukningsulykker. Det er nødvendig å forebygge drukningsulykker, og de har gode innspill som vi nå jobber med, sier kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Et alvorlig samfunnsproblem

FN og WHO har økt innsatsen, og 25. juli er det verdensdagen for forebygging av drukning.

– Vi må øke søkelyset på dette alvorlige samfunnsproblemet, og nå er vi på full fart inn i sommermånedene, hvor de fleste drukninger skjer. Hver sommer kommer politikerne løpende til et åsted, og er nesten sjokkert over at det skjer.

I større grad enn i trafikken er store deler av ulykkene, naturlig nok, komprimert til sommeren.

– Norge har veldig store ambisjoner når det gjelder trafikkdrepte, med en nullvisjon i flere år. Trygg Trafikk gjør en kjempejobb, og myndighetene stiller opp med store ressurser. Når det gjelder drukningsforebygging virker det som myndighetene hver sesong er overrasket over at det årlig dør rundt 90 personer i drukningsulykker.

Ikke bare på sjøen

Jensen er tydelig på at det er viktig å tenke på at det ikke bare er fra båt og på sjøen folk drukner.

– 40 prosent av drukningene skyldes fall fra land. 40 prosent av drukningene skyldes uhell i ferskvann. Derfor må en nullvisjon gjelde alt vann i hele landet, altså elver, innsjøer og sjø. Og det må gjelde kaier, brygger, båter og basseng, mener hun.

Regjeringen har nullvisjon på agendaen, forteller Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet.

Sammen med berørte departementer har regjeringen også igangsatt et arbeid for å vurdere en nullvisjon for all drukning. Arbeidet er på et tidlig stadium, og det er derfor for tidlig å si hva resultatet eventuelt blir. Men arbeidet har prioritet, sier Wensel.