85 personer smittet etter begravelse i Fredrikstad

Dette dreier seg om arrangementer som har foregått i det somaliske miljøet i Fredrikstad, skriver Fredriksstad Blad.

70 av de 85 har testet positivt mellom mandag og torsdag. Torsdag kveld var det 126 smittetilfeller i Fredrikstad så langt denne uken.

Tett samarbeid

– Vi har et tett og godt samarbeid med det norsk-somaliske miljøet i Fredrikstad, forteller Erik Kruse, til avisen.

Han er forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune.

– Vi opplever at miljøet selv har tatt mange gode grep. De har jobbet aktivt siden utbruddet startet med å demme opp for smitten.

Ifølge kommuneoverlegene i Fredrikstad har det anslagsvis vært 50–100 personer involvert totalt sett i minnestundene. De skal ikke ha vært til stede samtidig, men ha kommet på flere tidspunkter.

Bekymrer

34 prosent av registrerte koronasmittede er født utenfor Norge, inkludert arbeidsinnvandrere. Det bekymrer Folkehelseinstituttet.

– For hele pandemiperioden ser vi at av de som har smitte, er det 34 prosent som er født utenfor Norge. Og for de siste fire ukene er dette tallet 39 prosent. Så tendensen er økende, sier Frode Forland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Disse tallene inkluderer arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

– Vi har sett at det er ulike befolkningsgrupper som har vært rammet i ulike deler av pandemien. Først somaliere, så folk fra Pakistan og nå i den siste tiden har vi sett at folk fra Polen og Serbia er høyt på smittestatistikken, sier han.

Helseminister Bent Høie er opptatt av å vise at det ikke hjelper å henge ut eller stigmatisere enkelte grupper.

– Det fører bare til at terskelen for å teste seg hos disse gruppene blir høyere, sier han.

Regjeringen jobber blant innvandrerne

På dagens pressekonferanse om hvordan koronasmitten utvikler seg i Norge svarte statsminister Erna Solberg litt om hvordan de jobber i innvandrermiljøene.

– Vi har jobbet med å hindre smittespredning i disse miljøene en stund. Vi lykkes med å få ned smitten hos somalierne, sa statsministeren.

– Vi lager også informasjonsvideoer sammen med innvandrerorganisasjoner for å nå ut med et tydelig og klart budskap. Endel av de eldre innvandrerne er jo også særlig utsatt og dette tar vi tak i, sa Solberg.