8 av 10 får medhold når de klager på flyreiser: – Åpenbart at passasjerene har rett

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forbrukerrådet mener at for mange klagesaker om flyreiser havner i Flyklagenemnda hvor 82 prosent får medhold

Flesteparten av klagesakene i 2023 er rettet mot SAS, etterfulgt av Norwegian og Widerøe

SAS sier at de løser de fleste klagesaker selv og mener at nemnda involveres kun i noen få, ofte kompliserte saker

Forbrukerrådet mener at flyselskapene ikke ivaretar passasjerenes rettigheter og kritiserer manglende respekt for kundene

Samferdselsdepartementet planlegger å stramme inn og vurderer å ilegge gebyrer for å oppmuntre flyselskapene til bedre klagebehandling

– Flyselskapene har ikke respekt for kundene sine.

Det sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Hun har sett seg lei på at stadig flere klager havner hos Flyklagenemnda.

De siste fem årene har andelen som får rett i klagesaker økt fra 31 prosent i 2018 til 82 prosent så langt i 2023.

– Dette er enkle saker som flyselskapene kunne ha håndtert selv med kundeservice, men i stedet skyver de hele ansvaret over på oss, sier Blyverket.

Men SAS mener at de løser de fleste klagesakene selv.

– Det er ikke mange saker som får medhold i nemnda, sier pressekontakt Tonje Sund til NRK.

– Sjokkert

Er flyet kansellert eller forsinket, har bagasjen forsvunnet eller har du blitt nektet ombordstigning? Da kan du klage til flyselskapet.

Får du avslag, kan du henvende deg til Forbrukerrådet. Så kan du sende klagen til Transportklagenemnda. Der er det stor sannsynlighet for at du får støtte. Åtte av ti som klager til nemnda får medhold.

– Det er ikke akseptabelt. I Finansklagenemnda, for eksempel, får 25 prosent medhold. Der burde klager på flyreiser også ligge, sier Blyverket.

Flyselskapene skal håndtere de fleste klager på egen hånd, ifølge Forbrukerrådet. De mer kompliserte sakene kan sendes til nemndbehandling.

– I mange av sakene er det helt åpenbart at passasjerene har rett. Men flyselskapene prioriterer ikke å ha en kundeservice som står i stil med kundenes utfordringer, sier direktøren.

Blyverket mener at flyeselskapene ikke følger de lovene som gjelder, slik som resten av næringslivet gjør, og at flybransjen ikke ivaretar passasjerenes rettigheter.

– Jeg er sjokkert over at de får lov til å operere på denne måten.

DIREKTØR: – Flyselskapene lever av kundene sine, så jeg er overrasket over at de ikke ønsker å etablere en god relasjon til dem, sier Inger Lise Blyverket. Foto: Snorre Tønset

SAS er uenig

Så langt i år har Flyklagenemnda gitt medhold eller delvis medhold i over 650 saker. De fleste klagene er rettet mot SAS, etterfulgt av Norwegian og deretter Widerøe.

Men SAS er uenig med Forbrukerrådet i at det er snakk om mange klagesaker som får medhold hos nemnda. Pressekontakt Tonje Sund sier at de løser de fleste sakene selv.

– Alle som har krav på tilbakebetaling fra SAS skal få det. Så vi er ikke enige i kritikken.

UENIG: Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, er uenig i kritikken fra Forbrukerrådet. Foto: Vilde Helljesen

Sund mener at dette er enkeltsaker hvor flyselskapet anbefaler at en tredjepart slik som Flyklagenemnda, kan se på saken.

– Dersom det for eksempel er komplisert jus involvert.

– Når vi ser andelen klagesaker som har fått medhold, ligger det prosentvis høyt. Hvor godt er da passasjerenes rettigheter ivaretatt?

– Vi har et godt system for å ivareta passasjerenes rettigheter, og Flyklagenemnda er en viktig del av det, sier hun og legger til:

– Dette er viktige saker, men ikke mange. Tallene fra nemnda viser at 12 av våre klagesaker fikk medhold i oktober og 13 i september. Samtidig har vi over 2 millioner passasjerer i disse månedene.

Kan få gebyrer

Likevel mener Forbrukerrådet at noe må gjøres, og Blyverket vender seg i stedet mot regjeringen i håp om at problemet kan løses politisk.

– Vi trenger en samferdselsminister som nå bruker mye skarpere lut overfor denne bransjen som tydeligvis ikke er villig til høre.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joachim Bentzen, er enig med Forbrukerrådet.

– Det er ikke akseptabelt at flyselskapene tar for lett på sin kundebehandling. Det er for mange saker som havner i nemnda, der det er opplagt at passasjerene har rett, sier han.

TAR TAK: Bent-Joachim Benzten vil stramme inn: – Passasjerene har sine rettigheter. Flyselskapene kan ikke frasi seg sine plikter. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

– Hva gjør dere for å løse problemet?

– Vi er i gang med møter med hvert enkelt flyselskap hvor vi ber dem om å svare for seg.

– I tillegg samarbeider vi nå med Transportklagenemnda for å finne ordninger hvor de kan ilegge flyselskapene gebyrer. I dag er det gratis å behandle en sak hos nemnd, men dersom det begynner å koste noe, vil det være en større oppfordring for flyselskapene til å prioritere klagebehandling.

– Vil kundene stå sterkere i sine klagesaker etter disse tiltakene?

– Jeg går ut ifra at alle flyselskapene behandler sine kunder riktig og oppfyller rettighetene de har krav på, i kraft av et regelverk. Så jeg forventer at flybransjen tar grep, sier han.