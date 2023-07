7459 studenter i boligkø i Oslo: – Høyeste tallet i nyere tid

– Når studenter generelt får det strammere og strammere økonomisk, så er det ikke overraskende at studenter i Oslo sliter ekstra. Alt er blitt dyrere, spesielt leieboligene.

Leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng er urolig. Det er nå snart en måned til studiestart, og tusenvis av nye studenter vil snart sette kursen mot hovedstaden. Om alle finner et sted å bo er langt fra sikkert.

Rekordlang venteliste

– Vi har tall tilbake i tid, hvor vi har hatt opptil 7000 på venteliste. Men dette er det høyeste tallet i nyere tid, sier administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Andreas Eskelund.

7459 studenter står på venteliste for studentbolig i Oslo per 3. juli. 200 flere leiekontrakter har blitt opprettet det siste året, men det er langt fra nok: køen har i samme tidsrom økt med 11 prosent.

Aldri i nyere tid har etterspørselen etter studentboliger vært like høy, sier SiOs Andreas Eskelund. Foto: Petter Sandberg / SiO

Den 1. august setter SiO opp leien med 4,9 prosent. Lavere enn økningen i konsumprisindeksen på 6,5 %, og betydelig lavere enn den generelle økningen i leiepriser i Oslo på 11,9 prosent siste året.

Eskelund er overbevist om at denne prisforskjellen mellom studentsamskipnaden og det private leiemarkedet er med å forklare den økte etterspørselen etter studentboliger.

For temperaturen i det private leiemarkedet er høy. Og 20. juli får studentene vite hvor de får studieplass, og etterspørselen ventes å stige enda mer.

Brennhett leiemarked

– Nå når en leilighet i Oslo leies ut til i snitt nesten 19 000 kroner i måneden og en hybel godt over 10 000kr, da er det klart at det er bekymringsverdig for bosituasjonen, sier leder i FINN Eiendom Jørgen Hellestveit.

Markedsplassen FINN kom nylig med ferske tall om leiemarkedet. Siden 2020 har antallet leieboliger liggende ute gått ned med omkring 10 000. I Oslo er nå gjennomsnittlig leie for rom i bokollektiv 7550kr per måned.

FINN Eiendoms Jørgen Hellestveit melder om stappfulle visninger og hard kamp om utleieboliger i Oslo. Foto: FINN

– Nå ser vi rekordtrafikk på leieannonsene, og færre leier ut. Det blir færre boliger for studenter og andre leietakere, og det blir stor konkurranse om de som ligger ute, sier Hellestveit.

Går utover psykisk helse

Interesseorganisasjonen Velferdstinget er ikke bare bekymret for om studentene vil ha tak over hodet når høsten kommer.

1 av 3 studenter sliter med alvorlige psykiske helseplager, og Velferdstinget frykter studentene vil måtte bruke stadig mer tid på deltidsjobb i stedet for å være sosial eller engasjere seg i frivilligheten.

– Jo strammere og dyrere boligmarkedet i Oslo blir, jo flere studenter må jobbe enda mer ved siden av studiene.

– Og det beslaglegger veldig mye av studentenes fritid de kunne brukt på ting de ønsker å bidra med, sier Nyeng.