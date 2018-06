665.000 nordmenn må skaffe seg nytt helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land og Sveits, opplyser Helfo–Helsedirektoratets ytre etat.

– Ved å vise helsetrygdkortet hos offentlig lege eller offentlig sykehus når du er på Europa-ferie, skal du få nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i det landet du oppholder deg i. Hvis ulykken er ute eller du blir syk, betaler du egenandel på linje med borgerne der, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.

Hun oppfordrer alle som skal reise i EØS-området eller Sveits i sommer til å skaffe seg Europeisk helsetrygdkort i god tid før ferien starter.

665.000 må fornyes

Helsetrygdkortet har en varighet på tre år fra det er utstedt, og i år er det 665.000 nordmenn som har kort som er mer enn tre år gamle.

Disse må selv sørge for å sjekke utløpsdatoen på baksiden av kortet sitt og bestille et nytt. Aller helst bør dette gjøres aller senest to uker før avreise, ettersom normal leveringstid normalt er ti virkedager.

Reiser man på Europa-ferie uten kortet, kan regningen bli betydelig høyere enn det den kunne vært.

Ikke privat

Helsetrygdkortet gir rett til dekning av «nødvendig» medisinsk behandling ved sykehus og behandlere som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet man oppholder seg i.

Om helsehjelpen er «nødvendig» vurderes ut ifra hva slags helsetjeneste det gjelder, og hvor lenge oppholdet i landet er tenkt å vare.

Kortet gir ikke rett til dekning av utgifter dersom man reiser med det formål å få medisinsk behandling, og standarden på behandling kan variere fra land til land.

– Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge, understreker Helfo.

Reiseforsikring

Kortet gjelder i alle landene i EØS-området, inkludert Storbritannia, selv om øynasjonen forbereder seg på å forlate EU.

Det fungerer imidlertid ikke i Tyrkia eller på den tyrkiske delen av Kypros, ettersom de ikke er i EØS-området.

Utenfor EØS og Sveits er det reiseforsikring som gjelder, og det bør man for øvrig også ha selv om man reiser til et land der helsehjelp dekkes av helsetrygdkortet, ifølge Helfo.

– Dette blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker behandling på privat sykehus eller hos privat lege. Kortet dekker heller ikke hjemtransport, sier Kvaal Djupvik.

Hele familien

I utgangspunktet må man være medlem i folketrygden og være statsborger i et EØS-land for å få Europeisk helsetrygdkort.

Det kan bestilles gratis via telefon eller nettsiden helsenorge.no, der man også finner nyttig informasjon om selve kortet.

– Og husk: Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise, minner avdelingsdirektør Kvaal Djupvik om.