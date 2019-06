52 nye bommer: Liten nedgang i Oslo-trafikken

NRK har hentet inn tall fra åtte bil-tellepunkter som Statens vegvesen har satt opp øst og vest for Oslo.

Tallene viser en nedgang i trafikken på rundt to prosent mandag og tirsdag denne uken sammenlignet med de samme dagene forrige uke, før de nye bommene var i drift.

– Liten nedgang

– Det er en liten nedgang, men det vil ta litt tid før folk endrer vaner. Effekten på lengre sikt er nok større enn den vi ser på kort sikt, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direkør i Transportøkonomisk institutt (TØI).

TØI-SJEF: Kjell Werner Johansen, assisterende direkør i Transportøkonomisk institutt. Foto: NRK

Det er heller ikke særlig større reduksjon på østsiden av Oslo, selv om det er her bompengebelastningen har blitt høyere.

– Hvis dette fortsetter så er ikke effekten slik man håper på, hvertfall hvis vi skal ha mål om å få redusert trafikken. Og spesielt i rushtrafikken så ser man ikke den ønskede effekten, sier Johansen i TØI.

TØI-direktøren snakker om timene mellom klokken 06 og 09 og mellom klokken 15 og 18, hvor mange er på vei til og fra jobb.

I tillegg til at det tar tid å endre folks vaner, minner Johansen om at det er mange usikkerhetsfaktorer. Vær og hendelser påvirker tallene når en ser på et så kort tidsrom som to dager.

Byråden fornøyd

Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo mener også at det må gå mer tid for å se effekten.

BYRÅD: Arild Hermstad (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er for tidlig å konkludere etter kun et par dager. Men det er bra at flere allerede nå synes å velge buss, tog, bane eller sykkel. De nye Oslo-bommene skal gi mindre kø og klimautslipp, renere byluft, og finansiere viktig kollektivutbygging, sier Arild Hermstad (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

Formålet med de nye bomstasjonene er blant annet at flere bilister skal betale for kollektivsatsingen i Oslo-området. Men ikke minst ønsker byrådet at trafikken skal reduseres kraftig.

– Å få ned biltrafikken dreier seg ikke bare om bommene. Vi gjennomfører nå også den største kollektivsatsingen siden T-banen ble bygget etter krigen, barn opp til seks år kan nå reise gratis på bussen, og vi bygger ti ganger med sykkelvei enn tidligere. Stadig flere ser at det som er bra for miljøet, også er bra for oss mennesker.

TRAFIKKERT: E6 nord for Oslo klokken 15 mandag denne uken. Foto: NRK

Da de nye bomringene ble forhandlet frem gjennom Oslopakke 3, ønsket Byrådet i Oslo å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 prosent i løpet av perioden 2015-2019. Analyser viste at 11 prosent reduksjon var sannsynlig.

Partene endte med at «en reduksjon i biltrafikken på 15 prosent gjennom bomsnittene i 2019 legges til grunn som et mål i avtalen.»

Rundt fem prosent av reduksjonen er allerede tatt gjennom takstøkningen i bomringen i 2017.