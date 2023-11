Onsdag slepp 51 nordmenn ut frå Gaza, og får kryssa grenseovergangen ved Rafah over til Egypt.

Det er fyrste gong sidan 7. oktober at nordmenn er blant dei som får kryssa grensa.

27 av dei er born, seier utanriksminister Espen Barth Eide til NRK.

NRK har vore i kontakt med Zaki Kahil. Han er mellom dei 51 norske borgarane på lista.

Zaki Kahil får forlata Gaza i morgon. Bilete er teke før han fekk den etterlengta beskjeden. Foto: Privat

– Me kjem til å dansa

– Me er veldig glade. Me har venta så lenge på denne nyheita. Me kjem til å dansa no, seier han og held fram:

– Eg gler meg til å gå tilabke til det vanlege livet. Eg gler meg til å sleppa bombing, lange køar for vatn, brød og medisinar.

Både Kahil og og kona har mangla naudsynt medisin medan dei har vore på Gaza.

Han kjenner seg likevel ikkje heilt trygg enno.

– Det kan skje noko uventa som gjer at me ikkje kan passera. Tidlegare har dei stengt grensa av sikkerheitsgrunnar. Men me er i alle fall på lista, seier han

Reisa til Rafah blir på eige ansvar, fortel Kahil, som no befinn seg i sørvest-Gaza.

– Me er usikre på om me er i live i morgon. Det er ikkje sikkert. For ein time sidan høyrde eg bombing koma frå eit militærskip. Eg må ta risikoen, men eg er kjempebekymra. Det er fare overalt.

Kahil fikk denne meldingen fra UD. Foto: skjermdump

Blir møtt av norsk team i Egypt

Utanriksdepartementet skriv at eit norsk utrykkingsteam er på veg frå Kairo til grensa for å ta imot Kahil og dei andre som kjem.

– Teamet har medisinsk personell, ambassadepersonell og ID- og dokumentekspertar som kan hjelpa dei som manglar nødvendige dokument, for eksempel utgått pass, skriv Utanriksdepartementet (UD) i ei pressemelding.

Deretter vil turen gå til Kairo, kor UD har sett opp eit mottakssenter.

Framleis vil det vera kring 200 nordmenn igjen i Gaza som ventar på neste beskjed.

Ikkje alle norske borgarar i Gaza har fått løyve til å reisa ut, skriv UD.

– Desse og deira pårørande er i ein svært krevjande situasjon nå. Våre diplomatar held fram med å arbeida for at norske borgarar skal få reisa ut frå Gaza så snart som mogleg. Dei som ikkje har fått løyve til å reise ut, blir også informert.

NRK har også vore i kontakt med Noreg sin ambassadør til Egypt, Hilde Klemetsdal. Ho seier dei i kveld er opptekne med å førebu seg på å ta imot dei norske statsborgarane i morgon.

Espen Barth Eide om evakueringen av norske statsborgere Du trenger javascript for å se video.

Svært glad

– Eg er svært glad for at me har fått melding om at norske borgarar har fått melding om at dei kan reisa ut av Gaza. Me tek no kontakt med dei som står på lista, og håpar dei klarar å koma seg trygt fram til grenseovergangen ved Rafah. seier utanriksminister Espen Barth Eide i ei pressemelding.

Ministeren peiker vidare på at det å få ut norske borgarar er og har vore å deira høgaste prioritet.

– Gaza er ein krigssone, og situasjonen har forverra seg dramatisk dei siste vekene. Folk manglar mat, medisinar, vatn og drivstoff. Eg har vore, og er framleis, svært bekymra for alle som har gjennomlevd dette marerittet, seier utanriksministeren.