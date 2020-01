50 millioner er isolert i Kina for å hindre virusspredning

Hittil er minst 81 personer bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina.

Sentrale kinesiske helsemyndigheter opplyser at det totale antallet smittede i landet mandag er oppe i 2.744, med ytterligere 769 nye tilfeller registrert.

Myndighetene i Kina utvider den nasjonale nyttårsferien med tre dager for å kjøpe tid i kampen mot det nye coronaviruset.

To sjekkes for coronasmitte i Sverige

Sydsvenskan melder at to personer i Malmö sjekkes for corona-smitte. De forventer å få svar på prøvene i løpet av dagen.

– Vi er veldig interessert i å ta prøver av folk som har vært ute og reist i Kina og som kommer hjem med luftveissymptomer, sier Eva Gustafsson, smittevernlege ved Region Skåne til Sydsvenskan.

– Det har vi vært ganska generøse med, selv om man ikke har vært i den hete sonen, Wuhan, sier Gustafsson.

Selv om de sjekkes for coronaviruset, er det svært sannsynlig for at det kan være noe annet. Det har vært flere prøver tatt av personer i Sverige tidligere som har vist seg ikke å være den fryktede influensaen.

Først oppdaget i Wuhan

Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra ville dyr til salgs på et marked i provinshovedstaden.

En pasient ankommer et Røde Kors-sykehus i den kinesiske storbyen Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL

Myndighetene har dessuten sendt 959 legeteam til Wuhan fra andre provinser. Fra før har hæren sendt helsepersonell. To nye sykehus skal etter planen stå klare neste uke.

En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende.

Tre tilfeller i Frankrike

Til tross for det et påvist smittede personer i en rekke land, også europeiske, er det foreløpig ikke noe som tyder på pågående utbrudd utenfor Kina.

Hittil er det tre tilfeller i Frankrike som er de eneste tilfellene av bekreftede smittetilfeller i Europa.

Are S. Berg, overlege i Folkehelseinstituttet, har følgende oppfordring til bekymrede nordmenn.

– Det er ingen grunn til at nordmenn som oppholder seg i Norge, og ikke har vært i eller skal til de områdene der smitten er pågående, skal være bekymret. Mennesker som har reist i dette området, og har utviklet symptomer må ta kontakt med helsevesenet.

Mongolia stenger grensen

Mongolia stenger grensen mot Kina for biler og fotgjengere, og holder barnehager, skoler og universiteter stengt ut uken, melder nyhetsbyrået Montsame.

De drastiske tiltakene begrunnes som et forsøk på å stanse spredningen av coronaviruset som har tatt 81 liv i Kina.

Mongolia har ikke meldt om noen tilfeller av viruset, men myndighetene anser risikoen som stor for at viruset kan spre seg fra nabolandet i sør.

Lederen av WHO på vei til Kina?

Lederen i Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Ghebreyesus, skal være på vei til Beijing for å diskutere ytterligere tiltak mot utbruddet med kinesiske tjenestemenn.

WHO lot forrige uke være å erklære en internasjonal folkehelsekrise i forbindelse med viruset. Det er rapportert om smittetilfeller i flere asiatiske naboland, men også i Frankrike, USA og Canada, men samtlige av pasientene har tidligere vært i Kina.

Foreløpig finnes det ingen vaksine mot viruset, men kinesiske forskere har klart å isolere det, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

Mange kan være smittet av viruset

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de 2.744 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Viruset skaper frykt i Kina. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

Det er rapportert om smittetilfeller i flere asiatiske naboland, men også i USA og Canada, men samtlige av pasientene har tidligere vært i Kina.

Fakta om virusutbruddet i Kina Ekspandér faktaboks Det nye coronaviruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

Ifølge Kinas nasjonale helsekommisjon kan viruset også smitte mellom mennesker.

13 kinesiske byer har innført reiserestriksjoner for å forhindre at viruset sprer seg.

Hittil har 56 mennesker mistet livet som følge av utbruddet, og over 1900 mennesker har fått påvist smitte i Kina. Det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia, Singapore og USA.

Det nye viruset ligner på sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som tok livet av 349 mennesker i Kina og 299 i Hongkong i 2002 og 2003.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise. (NTB)

Reiserestriksjoner i Kina

Søndag offentliggjorde myndighetene i provinsen Shandong at ingen langdistansebusser får kjøre inn i regionen. Storbyene Shanghai, Tianjin og Xian innfører også lignende tiltak for å hindre spredning av viruset som stadig tar flere liv i Kina.

Det er den statlige kanalen CCTV som søndag melder at Shandong gir busser innreiseforbud. Busser i byene i provins får kun kjøre fra stasjoner som utfører screening av passasjerer.

Shandong ligger øst i Kina og har rundt 100 millioner innbyggere.

Myndighetene i Hongkong erklærte på lørdag krisetilstand på grunn av coronaviruset. Millionbyen stenger alle skoler og stanser langdistansetog for å begrense smittefaren, ifølge Hongkongs leder Carrie Lam.

Hongkong har bekreftet fem tilfeller av det nye coronaviruset. Alle som vil reise inn til Hongkong fra andre kinesiske byer må nå skrive under på en helseerklæring før de slipper inn.

