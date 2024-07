Det er lett å bli forvirret i en tid der Hollywood stadig lager nye filmer og serier som er forbundet med kjente konsepter. Her er en kort forklaring:

Omstart (reboot): Man starter et kjent konsept eller franchise på nytt. Da brukes ofte helt nye skuespillere, ny historie og nye rollefigurer, men innen et univers seerne kjenner fra før.

Eksempler: «Star Trek», «Fargo», «Dynastiet»

Nyinnspilling (remake): En ny versjon av kjent film eller serie. Som oftest helt nye skuespillere, men historien er oftest tilnærmet lik. Ofte lages det egne nyinnspillinger i ulike land - som TV-serien «Broen» som fikk både amerikansk og fransk-britisk versjon eller nyinnspilling.

Eksempler: «Dune», «The Thing», «Cats»

Forløper (prequel): Som navnet antyder, en film eller serie som finner sted tidligere i tid enn originalen. Ofte en opprinnelseshistorie.

Eksempler: «Prometheus», «Red Dragon», «Wonka»

Oppfølger (sequel): En film eller serie der handlingen kronologisk følger etter originalen og ofte har i hvert fall noen av de samme skuespillerne.

Eksempler: «Top Gun: Maverick», «Blade Runner 2049», «Terminator 2: Judgement Day»

Avlegger (spin-off): En film eller serie som bare er (fjernt) beslektet med et kjent konsept eller franchise. Historien kan finne sted mange hundre år før eller etter originalen, og handler ofte om helt andre slekter eller andre deler av det kjente universet.

Eksempler: «House of the Dragon» (fra «Game of Thrones»), «Frasier» (fra «Cheers»), «Better Call Saul» (fra «Breaking Bad»)

OBS: Noen av begrepene er delvis overlappende, som med «The Godfather Part II», som kan regnes både som en forløper og oppfølger til «Gudfaren». «Mad Max: Fury Road» kan regnes både som en oppfølger og en omstart, og «The Lord of the Rings: The Rings of Power» er både en forløper og en avlegger.