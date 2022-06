46 døde funnet i et vogntog i USA

I tillegg til de mange døde er ytterligere 16 personer er fraktet til sykehus. Det er snakk om tolv voksne og fire barn. Det er ikke barn blant de 46 døde.

Disse pasientene skal ha varierende helsetilstand.

De var utmattet og svært varme. Det var ikke noe vann i lasterommet, opplyser brannvesenet.

Det var den lokale TV-stasjonen KSAT som første meldte om tragedien.

Vogntoget hvor de mange døde ble funnet, og også 16 overlevende. Foto: Jordan Vonderhaar / AFP

Tre personer arrestert

Vogntoget med de mange døde er den største hendels av denne typen som San Antonio noen gang har opplevd. Det sa byens politisjef William McManus til pressen.

Han opplyste at tre personer er arrestert og at saken vil bli etterforsket på et nasjonalt nivå.

En ambulanse forlater åstedet. Foto: Eric Gay / AP

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard opplyser at to av personene som er fraktet til sykehus er identifisert og fra Guatemala. Det melder Reuters.

Det har vært flere tilfeller, i en rekke land, hvor menneskesmuglere frakter flyktninger og migranter i lasterom hvor det ikke er nok luft, og hvor folk dermed blir kvalt.

Vogntoget er funnet i et avsides område, i nærheten av en jernbanelinje sørvest i San Antonio.