42-åringen møtte ikke opp da den første rettssaken mot Gjermund Cappelens narkotikanettverk startet i Asker og Bærum tingrett i 2015. Senere ble mannen pågrepet i Colombia, etter å ha blitt internasjonalt etterlyst.

Han var da også innkalt til soning i en annen sak.

Påtalemyndigheten mener han kjøpte åtte kilo hasj av en tidligere rørlegger, omtalt som «Legger'n» i Cappelens nettverk, i 2013.

Under rettssaken mot 42-åringen i Asker og Bærum tingrett tidligere i måneden la aktor ned påstand om at mannen skulle dømmes til 26 måneders fengsel.

Natt til 19. desember slo politiet til mot Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo. Her er politiets egne bilder fra beslaget. Du trenger javascript for å se video. Natt til 19. desember slo politiet til mot Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo. Her er politiets egne bilder fra beslaget.

«Brosjyrer»

42-åringen nekter straffskyld. Han vedgikk i retten å ha diskutert muligheten for å kjøpe hasj av Cappelen, men hevdet dette ikke ble noe av fordi hasjen var for dyr.

Retten mener imidlertid det er bevist at 42-åringen inngikk i Cappelen-nettverkets hasjregnskaper, som ble funnet etter at politiet slo til mot et verksted i Sørkedalsveien i 2013.

I retten ble det vist til en rekke meldinger mellom Cappelen og 42-åringen, der Cappelen blant annet etterspør «brosjyrer».

Retten mener dette er kodeord for penger. Asker og Bærum tingrett kommer til at 42-åringen skal dømmes til to år i fengsel, og viser til at han også tidligere er dømt for å ha dyrket cannabis.

Mannens forsvarer Albulena Krasniqi har tidligere sagt til NRK at hennes klient ikke hadde blitt stevnet til rettssaken i 2015, og derfor oppholdt seg i utlandet. Hun har vært kritisk til politiets saksbehandlingstid i retten, men fikk ikke medhold i at dette skulle virke inn på straffutmålingen.

Han slipper å betale sakskostnader, da han allerede soner dom på over fire år for cannabisdyrkingen.

Krasniqi forteller at 42-åringen anker dommen.

Et utvalg av hasjen som ble beslaglagt i forbindelse med opprullingen av Cappelens nettverk i 2013. Foto: Tore Meek, Meek, Tore / NTB scanpix

Mener Cappelen mangler troverdighet

Cappelen var også innkalt som vitne i straffesaken mot 42-åringen.

I dommen skriver tingrettsdommer Cicilie Røttum at både 42-åringen og Gjermund Cappelens forklaringer om hasjsalgene i tiltaleposten «fremstår lite troverdige og forsøkt tilpasset foreliggende bevismateriale».

Dommeren viser også til den første rettssaken mot Gjermund Cappelens nettverk i Asker og Bærum i november 2015. Det påpekes at Gjermund Cappelen innledningsvis var lite villig til å forklare seg om andre i nettverket, og først bekreftet hasjsalgene etter at de andre tiltalte selv hadde vedgått disse.

«For så vidt gjelder Cappelen, så bemerkes at han dessuten tidligere har vist at han ikke går av veien for å tilpasse sine forklaringer», heter det i dommen.

Cappelen sitter for tiden i vitneboksen i Oslo tingrett, der han er i gang med sin forklaring i saken der han er tiltalt sammen med den tidligere politimannen Eirik Jensen.

Cappelens forsvarere har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.

Gjermund Cappelen har vitnet i en rekke rettssaker etter at han ble pågrepet i 2013. Her er han avbildet i forbindelse med straffesaken mot sønnen i 2016. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Flere rettsprosesser

Politiets hasjtyveri i Sørkedalsveien i 2013 ble begynnelsen på sluttet for Cappelens omfattende narkotikavirksomhet. Natt til 19. desember tok en kvinnelig politibetjent fra Asker og Bærum politidistrikt seg inn gjennom kjellervinduet til garasjen, som ble disponert av «Legger'n».

Garasjen var ett av to steder som ble brukt som hasjlagre av Gjermund Cappelens narkotikanettverk.

Pågripelsen førte til heftig telefon – og møtevirksomhet i Cappelens nettverk, og avstedkom en rekke pågripelser.

På et tidspunkt ble også politimannen Eirik Jensen siktet i et sakskompleks som så langt har ført til en rekke rettsprosesser i norske rettssaler: